Le site moyen comptera deux bornes Porsche et la recharge est gratuite pour les clients Porsche. Le service n'est pas limité aux modèles Porsche et peut être utilisé avec tout véhicule électrique acceptant une prise standard J1772.

« Le réseau de recharge rapide et pratique de véhicules électriques fait partie intégrale d'un modèle de mobilité durable », a déclaré Marc Ouayoun, président-directeur général d'Automobiles Porsche Canada, Ltée. « Le succès de la Taycan, premier véhicule entièrement électrique de la marque, ainsi que notre engagement envers l'avenir électrique de nos voitures de sport soutiennent cet investissement ainsi que d'autres dans notre infrastructure de recharge en pleine croissance. »

Les bornes de recharge c.a. de marque Porsche se trouvent dans des hôtels et des centres de villégiature, dont le Ritz-Carlton de Toronto et le Sofitel Montréal Le Carré Doré, ainsi que dans des vignobles, comme CedarCreek Estate Winery et Martin's Lane en Columbie-Britanique. Destination Recharge Porsche compte à présent six emplacements au Canada alors que six autres sont en construction dans le cadre du plan national d'expansion. Ces emplacements figurent dans l'application de navigation Porsche Charging NA.

Les partenaires du programme reçoivent le matériel de recharge gratuitement de la part de Porsche. On invite les entreprises et les groupes corporatifs à se joindre au programme en soumettant la demande en ligne : [email protected]

Automobiles Porsche Canada, Ltée

Fondée en 2008, Automobiles Porsche Canada, Ltée (PCL) est importateur et distributeur exclusif des Porsche 911, 718 Boxster et 718 Cayman, Taycan, Panamera, Cayenne et Macan. Le siège social est situé à Toronto (Ontario) depuis 2017 et la société emploie une équipe de plus de 50 personnes en vente, après-vente, finances, marketing, développement commercial et relations publiques. L'équipe vise à fournir à la clientèle Porsche une expérience de la plus grande qualité dans le respect des 70 ans de leadership de la marque en matière de performance, de sécurité et de rendement. Un Centre de distribution de pièces a ouvert ses portes en 2019 à Mississauga pour servir l'ensemble du réseau qui compte 21 Centres Porsche partout au pays. PCL est la filiale dédiée de Porsche AG ayant son siège social à Stuttgart, en Allemagne. En 2020, Porsche a vendu 7 402 véhicules au Canada.

Ce succès est basé sur un remarquable palmarès sportif qui compte près de 30 000 victoires en course.

