Élargissement des programmes de la LCBO pour offrir plus de choix et de commodité à la population de l'Ontario

Le Programme des comptoirs express de la LCBO (anciennement le Programme des magasins-agences) sera offert dans 200 collectivités supplémentaires de la province

La LCBO autorisera 87 épiceries de plus à vendre des boissons alcooliques

TORONTO, le 6 juin 2019 /CNW/ - À la suite de l'annonce d'aujourd'hui sur les projets du gouvernement provincial visant à offrir plus de choix et de commodité aux consommateurs, la LCBO met en œuvre un vaste plan d'expansion afin de mieux servir les Ontariens et Ontariennes. Dans le cadre de ce plan, la LCBO autorisera 200 comptoirs express supplémentaires (anciennement appelés magasins-agences de la LCBO) au cours de la prochaine année. De plus, dans le cadre du programme de vente de boissons alcooliques dans les épiceries, mis en œuvre en 2016, elle autorisera 87 épiceries de plus à vendre de l'alcool, ce qui portera à 450 le nombre d'épiciers qui peuvent vendre de la bière, du cidre, et dans certains magasins, du vin.

« La LCBO vit une période stimulante. En effet, notre vaste programme d'expansion nous permettra de mieux servir la population de l'Ontario, a déclaré George Soleas, président-directeur général de la LCBO. Notre clientèle est au cœur de toutes nos activités. Grâce à un meilleur accès aux boissons alcooliques dans les collectivités et à la formation de nouveaux partenariats avec des épiciers, nous pourrons offrir beaucoup plus de choix et de commodité aux consommateurs partout dans la province. »

Le Programme des comptoirs express permet d'acheter des boissons alcooliques dans les collectivités où il n'y a pas de succursale ou d'autre point de vente de la LCBO. Il y a actuellement 209 comptoirs express (magasins-agences) de la LCBO dans la province. Grâce à l'expansion de ce programme, 200 comptoirs s'ajouteront au réseau de points de vente au cours de la prochaine année, y compris 60 magasins qui devraient ouvrir leurs portes en août et jusqu'à 90 autres d'ici décembre 2019. Les comptoirs restants ouvriront au printemps 2020. Pour obtenir la liste des collectivités admissibles à une autorisation d'ouvrir un comptoir express, cliquez ici.

Pour mettre en œuvre son programme d'expansion, la LCBO a publié aujourd'hui une demande de propositions afin de recevoir les demandes des détaillants locaux dans les 200 collectivités qui souhaitent être autorisées à ouvrir un comptoir express. Toutes les entreprises qui satisfont aux critères d'autorisation seront inscrites à un tirage au sort dans leur collectivité. Les entreprises choisies seront admissibles à une autorisation d'ouvrir un comptoir express. Pour accéder à la demande de propositions et télécharger la trousse de demande, cliquez ici. La date limite pour soumettre une demande est le 25 juin.

L'expansion du programme de vente de boissons alcooliques dans les épiceries comprend l'octroi de 87 autorisations supplémentaires qui permettront à des épiciers de vendre du vin, de la bière et du cidre. La LCBO a publié aujourd'hui une demande de propositions sur le site Biddingo.com. Une fois ce processus terminé, les épiciers admissibles seront choisis à l'aide d'un tirage au sort. Les épiciers retenus pourront alors demander une autorisation à la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario et conclure une entente de vente en gros avec la LCBO. La date limite pour soumettre une demande est le 20 juin.

La LCBO retient les services de fournisseurs externes chevronnés qui offriront un soutien technique aux fins des processus de sélection des épiceries et des exploitants des comptoirs express de la LCBO. Ces fournisseurs veilleront à ce que les tirages au sort organisés pour ces deux processus soient entièrement indépendants.

