OTTAWA, ON, le 28 juin 2024 /CNW/ - L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) a mis à jour ses zones réglementées à l'égard de l'agrile du frêne afin d'y inclure une zone en Colombie-Britannique, dans le but de ralentir la propagation de l'insecte.

La zone réglementée en Colombie-Britannique comprend la Ville de Vancouver, le campus de l'Université de la Colombie-Britannique (UBC) et les terrains en dotation de l'Université. Il s'agit du premier élargissement de la zone réglementée à l'égard de l'agrile du frêne en Colombie-Britannique.

L'agrile du frêne se propage plus couramment par le déplacement de bois de chauffage et d'autres produits en bois de frêne infestés. Toutefois, il peut également se propager en volant sur une distance allant jusqu'à 10 kilomètres.

Dès maintenant, les produits de frêne (tels que les bûches, les branches et les copeaux de bois) et toutes les essences de bois de chauffage ne peuvent être déplacés hors de la zone réglementée sans l'autorisation de l'ACIA. Si vous devez déplacer des produits de frêne, veuillez communiquer avec votre bureau local de l'ACIA pour demander une autorisation écrite.

Bien que l'agrile du frêne ne pose aucun risque pour la santé humaine, il s'agit d'un insecte ravageur très destructeur pour les frênes. Il a déjà tué des millions de frênes dans des zones réglementées au Canada et aux États-Unis, et il présente une menace économique et environnementale importante pour les régions urbaines et boisées de l'Amérique du Nord.

L'ACIA continuera d'effectuer des relevés et de surveiller la propagation de cet organisme nuisible en Colombie-Britannique, et continuera de travailler avec des partenaires et des organismes fédéraux, provinciaux, municipaux et des Premières Nations pour ralentir sa propagation.

Si vous repérez l'agrile du frêne à l'extérieur des zones réglementées, signalez-le à l'ACIA pour aider à enrayer la propagation.

Les faits en bref

L'agrile du frêne détruit principalement les frênes et n'est pas connu pour s'attaquer aux essences de bois mou comme le pin et l'épinette.

L'agrile du frêne est originaire de la Chine et de l'Asie orientale. Sa présence au Canada a été confirmée pour la première fois en 2002 et a depuis été observée dans six provinces : la Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, le Québec, l' Ontario , le Manitoba et, maintenant, la Colombie-Britannique.

a été confirmée pour la première fois en a depuis été observée dans six provinces : la Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, le Québec, l' , le et, maintenant, la Colombie-Britannique. Le 12 mars 2024, le laboratoire des végétaux d' Ottawa a collecté une larve présumée d'agrile de frêne et a ensuite confirmé qu'il s'agissait de l'agrile de frêne.

a collecté une larve présumée d'agrile de frêne et a ensuite confirmé qu'il s'agissait de l'agrile de frêne. Il s'agissait de la toute première détection d'une population d'agrile de frêne établie à l'ouest du Manitoba .

. L'ACIA réglemente cet organisme nuisible pour protéger les forêts, les arbres des municipalités et les pépinières au Canada .

SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)

Personnes-ressources : Relations avec les médias de l'ACIA, 613-773-6600