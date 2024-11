Un investissement fédéral de plus de 1,8 million de dollars permettra de brancher plus de 940 foyers à Internet haute vitesse

L'ORIGNAL, ON, le 15 nov. 2024 /CNW/ - Une chance équitable pour chaque génération, c'est notamment veiller à ce que tout le monde, peu importe son lieu de résidence au pays, ait accès à des services Internet haute vitesse fiables et abordables. C'est pourquoi le gouvernement du Canada s'emploie à offrir un tel accès aux communautés moins bien desservies de l'Est de l'Ontario.

Aujourd'hui, le secrétaire parlementaire de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, Francis Drouin, a annoncé, au nom de la ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, l'honorable Gudie Hutchings, l'octroi d'un financement fédéral de plus de 1,8 million de dollars à Cogeco Connexion Inc. Le projet permettra à 949 foyers de quatre communautés rurales du canton de Champlain, en Ontario, d'avoir accès à Internet haute vitesse. Il s'agit de Cassburn, Henrys Corner, McAlpine et L'Orignal.

Le financement est attribué par l'entremise du Fonds pour la large bande universelle, un programme visant à faire en sorte que les Canadiens des communautés rurales, éloignées et autochtones puissent avoir accès à des services Internet haute vitesse fiables.

Toute la population canadienne aura accès à Internet haute vitesse d'ici 2030, et 98 % de la population sera branchée d'ici 2026. Le Canada est en bonne voie d'atteindre ses objectifs de connectivité. Les projets annoncés aujourd'hui constituent un autre pas vers l'atteinte de cet objectif, et le gouvernement continuera d'investir dans les infrastructures qui ouvrent de nouvelles possibilités et qui permettent à toutes les communautés au pays de tirer parti du potentiel du Canada.

« Un accès plus facile à Internet haute vitesse change la donne pour l'enseignement, les soins de santé et les petites entreprises. Grâce à l'investissement annoncé aujourd'hui, plus de 940 foyers du canton de Champlain pourront se brancher. Notre gouvernement prévoit brancher 98 % des foyers canadiens d'ici 2026, et l'ensemble de la population d'ici 2030. Les projets annoncés aujourd'hui nous aideront à atteindre ces cibles. »

- La ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, l'honorable Gudie Hutchings

« Il est important de continuer à soutenir l'expansion des services à large bande dans les communautés rurales. Une connexion rapide, fiable et de qualité supérieure à Internet haute vitesse est essentielle, et je suis heureux que les communautés du canton de Champlain y aient accès. »

- Le secrétaire parlementaire de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, Francis Drouin

« À Cogeco, nous sommes très heureux d'offrir des services Internet haute vitesse à 949 foyers de plus dans les communautés L'Orignal, de McAlpine, de Henrys Corner et de Cassburn. L'expansion de nos services témoigne du maintien de notre engagement à offrir aux familles et aux entreprises un accès fiable et rapide à Internet à une vitesse pouvant aller jusqu'à 1 Gbps. Nous avons donc franchi un important jalon dans la réalisation de notre mission d'offrir à tout le monde la connectivité qu'il mérite. »

- La vice-présidente des ventes, Cogeco, Nicolle Plenderleith

Faits en bref

La Stratégie canadienne pour la connectivité vise à fournir à tous les Canadiens un accès à des vitesses Internet d'au moins 50 mégabits par seconde (Mbps) pour le téléchargement et d'au moins 10 Mbps pour le téléversement.

Le Fonds pour la large bande universelle du gouvernement du Canada est doté d'une enveloppe de 3,225 milliards de dollars. Ce fonds a été établi pour aider à offrir un accès à Internet haute vitesse à 98 % des Canadiens d'ici 2026 et à atteindre l'objectif national de pleine accessibilité (100 %) d'ici 2030.

à atteindre l'objectif national de pleine accessibilité (100 %) d'ici 2030. À l'heure actuelle, 94,8 % des foyers au Canada ont accès à Internet haute vitesse. Ce pourcentage était de seulement 79 % en 2014.

En Ontario , 94,5 % des foyers ont actuellement accès à Internet haute vitesse.

, 94,5 % des foyers ont actuellement accès à Internet haute vitesse. Depuis 2015, le gouvernement du Canada a investi plus de 860 millions de dollars dans des projets visant à améliorer la connectivité en Ontario .

. Plus de 4 000 foyers autochtones en Ontario bénéficient désormais d'un accès à Internet haute vitesse à la suite de projets financés par le Fonds pour la large bande universelle.

