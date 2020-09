Le magasin M VAPE a fait peau neuve et est désormais doté d'un plancher en bois propre et de grands murs de présentation des produits. L'ensemble du magasin a un style de conception industriel moderne, créant ainsi un environnement lumineux et confortable qui cadre avec l'image de marque MOTI. Le magasin est divisé en plusieurs sections où les clients peuvent profiter des instructions de professionnels et de services à la clientèle.

Depuis 2018, le MOTI a ouvert 430 magasins, dont des chaînes directes et des franchises, et les produits ont été vendus dans 30 pays. Ces chiffres continuent d'augmenter. M VAPE est le PREMIER magasin phare de MOTI au Canada. La gamme de produits comprend des cigarette electronnique jetable (les pods a cartouches scellées), et les pods à cartouches rechargeables , offrant des choix variés aux consommateurs. M VAPE prépare soigneusement l'embout jetable pour les clients, car la santé est la plus haute priorité. M VAPE effectue aussi un contrôle strict de l'âge de chaque client pour empêcher les mineurs d'entrer dans le magasin.

À PROPOS DE MOTI

MOTI est une entreprise de cigarettes électroniques fondée en 2018 et l'équipe a été créée en 2013. Elle figure, selon l'IECIE EXPO, parmi les 10 meilleures marques de cigarette électronique. Ayant pour ambition d'aider les gens à cesser de fumer, MOTI s'engage à motiver ses clients dans la vie. L'équipe MOTI est active dans ce secteur depuis des années et a mis au point de nombreux produits de vapotage novateurs. MOTI a son propre fabricant de haut niveau et travaille en étroite collaboration avec des partenaires solides et fiables, comme SMOORE et EASTMAN. MOTI se concentre sur le développement de produits et continue de s'améliorer pour offrir aux utilisateurs une innovation continue ainsi que de bons produits.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter les sites www.nowmoti.com et www.motivapecanada.com , ou communiquez avec Kathy au +86-17670423296.

