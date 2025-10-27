L'entreprise se concentre sur les technologies d'octroi de licences et la croissance au Canada

TORONTO, le 27 oct. 2025 /CNW/ - E Automotive Inc. (« EINC » ou la « Société »), chef de file des solutions de vente en gros d'automobiles offertes sous les marques EBlock, EDealer et Cars.ca, annonce aujourd'hui la cession de certains actifs américains, dont ses sites d'enchères physiques de La Nouvelle-Orléans et de Houston, par le biais d'une convention d'achat d'actifs entre une filiale américaine de la Société et des filiales d'America's Auto Groupe d'enchères (les « acheteurs »). Aux termes de cette convention, les acheteurs acquerront les actifs d'enchères automobiles de la filiale américaine de la Société à La Nouvelle-Orléans, en Louisiane, et à Houston, au Texas, pour une contrepartie totale en espèces d'environ 11 millions de dollars. L'entente est assujettie aux conditions générales habituelles et devrait être conclue vers le 31 octobre 2025.

La vente de certains actifs américains permet à l'entreprise de se concentrer sur sa solide position au sein de l'industrie automobile canadienne et de tirer parti des opportunités offertes par l'évolution du marché de gros, fruit de la consolidation du secteur. L'entreprise continuera de se concentrer sur les investissements dans les licences et les partenariats, tant aux États-Unis qu'au Canada.

« Cette cession marque un tournant pour nos équipes et nos ventes aux enchères américaines, assurant leur croissance future et leur permettant de prospérer », a déclaré Lisa Scott, présidente d'EBlock. « Elle nous permet de nous concentrer pleinement sur les licences et l'innovation. Nous sommes convaincus qu'en concentrant nos ressources, nous pourrons renforcer notre leadership au Canada et offrir des solutions et une valeur ajoutée supplémentaires aux concessionnaires et partenaires commerciaux grâce à nos stratégies intégrées « Terrain-Tech » et « Détail-Grossiste », qui comprennent l'expansion continue d'EDealer et de Cars.ca.»

Ce changement stratégique permettra à EBlock de :

Se concentrer sur le Canada, un marché rentable et à forte croissance : Investir dans les efforts opérationnels pour accélérer l'expansion et l'innovation au Canada.

Améliorer son offre intégrée : Poursuivre le développement de ses plateformes « Terrain-Tech » et « Détail-Grossiste », en reliant EBlock à EDealer et en faisant progresser sa marque grand public, Cars.ca.

Simplifier les processus opérationnels : Rationaliser les opérations pour améliorer l'efficacité et réduire la complexité au sein de l'organisation.

Poursuivre le développement et la mise à l'échelle de son système d'exploitation d'enchères, EOS, en vue de futurs partenariats de licence et de marque blanche.

Cette cession ne signifie pas un retrait total du marché américain. Le site EBlock de Flint continuera d'être un marché d'import-export stratégique, élargissant ainsi son inventaire pour les clients américains et canadiens, notamment ceux des secteurs des parcs automobiles, de la location et des véhicules commerciaux. Par ailleurs, EBlock reste fidèle à sa technologie de pointe et recherchera des partenariats et des possibilités de licence aux États-Unis. Actuellement, MAG Now, les enchères numériques du groupe McConkey Auction, se déroulent exclusivement sur la plateforme EBlock. De plus, le groupe a adopté les technologies LiveAuctioneer et LiveLanes d'EBlock, qui lui permettent de vendre des véhicules sur des voies physiques et numériques lors d'une même vente aux enchères.

« Nous sommes convaincus que notre technologie est à la fine pointe de l'industrie et nous entrevoyons un potentiel important de collaboration et d'octroi de licences en Amérique du Nord », a ajouté Jason McClenahan, PDG d'E INC. « Nous sommes emballés par l'avenir, car nous continuons d'innover et d'offrir des solutions de pointe à l'industrie automobile. »

À propos d'E INC

La mission d'EINC est d'optimiser l'expérience d'achat, de vente et de gestion de véhicules en ligne pour les concessionnaires automobiles et les consommateurs. EINC dispose d'une plateforme numérique (la « Plateforme ») qui offre aux concessionnaires automobiles un accès à un marché d'enchères en gros en ligne où ils peuvent acheter ou vendre des véhicules à d'autres concessionnaires, ainsi qu'à des solutions logicielles novatrices pour soutenir la vente au détail numérique et la gestion des stocks des concessionnaires. L'accès à la plateforme d'EINC est complété par des offres de services complémentaires pour aider les concessionnaires à répondre à leurs besoins supplémentaires liés aux enchères, notamment en attirant des clients vers leurs sites numériques et en optimisant leurs autres processus opérationnels. La plateforme de vente en gros numérique d'EINC est commercialisée sous la marque EBlock, et la gamme de produits de vente au détail numérique d'EINC est commercialisée sous la marque EDealer.

À propos d'EBlock :

EBlock est une plateforme numérique de premier plan pour la vente en gros de véhicules automobiles, vouée à transformer la façon dont les véhicules sont achetés et vendus. Axée sur l'innovation et le succès de ses clients, EBlock offre des solutions fluides et efficaces aux concessionnaires d'Amérique du Nord.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs qui reflètent les attentes actuelles de la direction concernant les résultats et les opportunités futurs d'EINC et de ses filiales. Les énoncés prospectifs se reconnaissent généralement à l'emploi de termes tels que « s'attendre à », « anticiper », « avoir l'intention de », « planifier », « croire », « estimer », « prospecter », « continuer » ou d'autres expressions similaires suggérant des résultats futurs.

SOURCE EBlock Inc

Personne-ressource pour les médias : Michelle Besaw, Vice President, Marketing and Communications | [email protected] | 802-324-3049