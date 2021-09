L'installation de production permet de répondre à la forte demande américaine pour les solutions à base de bois

LEXINGTON, Caroline du Nord, 22 septembre 2021 /CNW/ - EGGER, un chef de file mondial dans la fabrication de matériaux à base de bois, a célébré ce mois-ci le premier anniversaire du début de la production de sa première usine en Amérique du Nord. Cette installation ultramoderne et hautement automatisée est la 20e installation de l'entreprise à l'échelle mondiale. Sa production est axée sur les panneaux de particules et le laminage.

L'expansion de la production mondiale de l'entreprise permet à EGGER de mieux servir ses clients nord-américains grâce à des délais d'exécution plus courts et à des produits conçus pour répondre aux besoins du marché. Dans la foulée du démarrage de la nouvelle usine, l'entreprise a dévoilé en octobre dernier sa première collection décorative EGGER pour l'Amérique du Nord, offrant une gamme complète d'options de surfaces décoratives, disponibles en stratifiés thermofusionnés (TFL), en stratifiés et en placage de chant.

« Je n'arrive pas à croire à quel point nous avons progressé depuis que nous avons choisi Lexington comme futur domicile de la 20e usine d'EGGER, jusqu'à devenir pleinement opérationnels pendant 365 jours, et plus, a déclaré Carsten Ritterbach, directeur de l'usine, Services commerciaux. Nous sommes extrêmement reconnaissants envers tous ceux qui ont joué un rôle dans notre succès, et nous sommes impatients de continuer à renforcer notre présence en Amérique du Nord. »

La construction de l'installation d'un million de pieds carrés et d'une valeur de 500 millions de dollars a commencé en avril 2018, et la production a débuté en septembre dernier. L'installation emploie maintenant plus de 400 personnes, dépassant ainsi le nombre prévu d'emplois créés au cours de la phase 1. Une fois terminé, le projet en trois phases créera environ 770 emplois, avec un investissement de 700 millions de dollars.

Les produits d'EGGER sont disponibles auprès de nombreux partenaires de distribution, dont Dixie Plywood, HDI Group, A&M Supply, Horizon Forest Products, Metro Hardwoods, Atlantic Plywood, Commonwealth Plywood, Decotec/Richelieu, Professional Distribution Center, Wanderosa, Wurth Wood Group, Wurth Baer Supply et Intermountain.

