La première production de panneaux de particules bruts a été terminée dans les délais prévus et EGGER cherche à mieux servir l'Amérique du Nord

LEXINGTON, Caroline du Nord, le 25 septembre 2020 /CNW/ - EGGER, l'un des principaux fournisseurs de solutions à base de bois au monde, a annoncé aujourd'hui qu'il a terminé sa première production de panneaux de particules bruts, marquant le début de ses activités à sa nouvelle installation de fabrication à Lexington. Les employés ont pu voir le premier panneau franchir les dernières étapes de la production, les copeaux de bois brut étant transformés en un panneau fini au fur et à mesure que les matières premières ont traversé la presse et la chaîne de finition.

La production de panneaux de particules, ainsi que de stratifié thermofusionné (TFL), sera une priorité pour l'usine de Lexington. Les panneaux de particules servent à un grand nombre d'applications et se prêtent bien au collage en stratifié en raison de leur structure à trois couches avec une couche centrale solide et une couche de surface composée de particules plus fines.

« Avec cette étape importante, le parcours passionnant et stimulant de ce nouveau projet prendra bientôt fin », a déclaré Bernhard Vorreiter, chef de projet technique et de production pour EGGER. « C'est un moment émouvant, et notre équipe de projet est fière d'avoir eu le privilège et l'occasion de construire la première usine d'EGGER aux États-Unis. »

La production commence alors que l'entreprise se prépare à lancer sa première collection décorative EGGER le 1er octobre, avec une gamme complète d'options de surface décorative, y compris le TFL, les panneaux laqués, les stratifiés et les bandes de bordure.

À propos d'EGGER

Fondée en 1961 à St. Johann in Tirol, en Autriche, EGGER GROUP est une entreprise familiale privée dont la valeur est estimée à plus de 3 milliards de dollars. Elle est composée de plus de 10 100 associés. Comptant 20 usines de production dans le monde entier, EGGER est un chef de file mondial dans la fabrication de matériaux à base de bois pour les industries des meubles, de la conception intérieure, des revêtements de sol et des produits de construction. Les produits à valeur ajoutée de la vaste gamme de l'entreprise, y compris les stratifiés, les panneaux de particules bruts, le stratifié thermofusionné (TFL), les panneaux de fibres à densité moyenne (MDF), les bandes de chant, les moulures en MDF et les planchers stratifiés, se trouvent dans d'innombrables espaces privés et publics dans le monde entier. Pour obtenir de plus amples renseignements sur EGGER, visitez le www.egger.com.

À propos d'EGGER North America

L'usine de Lexington d'EGGER est la première usine de fabrication de l'entreprise en Amérique du Nord. L'élaboration et la construction du projet en trois phases ont commencé en 2018. La première phase, une usine de fabrication de panneaux de particules à la fine pointe de la technologie, dotée de capacités de stratification, a atteint un jalon clé en septembre 2020 avec le début de la production. Le projet représente un investissement d'environ 700 millions de dollars et créera environ 770 emplois directs.

