WEST CHICAGO, Illinois, 12 septembre 2024 /CNW/ - L'automne est arrivé, accueillant des températures plus fraîches et une nouvelle chance de profiter des fleurs saisonnières. L'automne offre une nouvelle occasion de profiter de la beauté du plein air. C'est le moment idéal de l'année pour décorer avec les couleurs de la saison et expérimenter avec des plantes qui prospèrent dans l'air frais et le sol chaud, comme les pensées Cool Wave®.

Des fleurs au visage amical

Pensées retombantes Cool Wave Golden Yellow et pensées retombantes Cool Wave Purple

Les pensées sont des plantes vivantes qui prospèrent tout au long de l'automne. Les choix de fleurs comme les pensées Cool Wave® sont la clé pour apporter une touche de couleur à votre jardin à mesure que le temps se refroidit. Ces fleurs joyeuses et rustiques surpassent les autres pensées, remplissant rapidement votre jardin de fleurs vives. Elles sont incroyablement résilientes, résistent au gel et offrent une belle couleur saisonnière aux côtés d'autres favoris de l'automne comme les chrysanthèmes et le chou frisé ornemental.

Les pensées Cool Wave® sont des pensées retombantes durables, à croissance rapide et à faible entretien, disponibles dans une variété de couleurs, ce qui les rend parfaits pour rafraîchir votre espace extérieur et personnaliser le jardin pour l'automne. Rêve des jardiniers de la saison froide, ces fleurs sont fiables et prospèrent tout au long de la saison, même si les températures fluctuent.

Des combos qui comptent

Alors que vous pouvez planter des pensées d'une seule couleur pour un look monochrome, pourquoi ne pas essayer de combiner différentes teintes? Planter des pensées Cool Wave® dans une variété de couleurs permet à chaque teinte de se compléter, ajoutant une touche de couleur qui illuminera votre espace. Essayez de mélanger différentes nuances avec une combinaison époustouflante.

En tant qu'étoile solo, profitez de la teinte vibrante des pensées Cool Wave® Golden Yellow. Bien qu'elles soient assez polyvalentes pour être utilisées dans les jardins de toutes les saisons, elles créent des décorations de jardin d'automne particulièrement charmantes, ajoutant une touche d'encouragement amical, en particulier à votre porte d'entrée pour les visiteurs saisonniers.

Ou encore, jumelez ces pensées jaunes avec les Cool Wave® Purple et les Cool Wave® Violet Wing pour un contraste captivant dans votre jardin de saison froide. La teinte foncée des Cool Wave® Purple ajoute une riche teinte d'humeur changeante à vos motifs. Les pensées Violet Wing sont dotées d'une casquette mauve foncé au sommet d'un centre blanc et jaune joyeux, apportant un éclat spectaculaire aux paysages hivernaux.

Comment garder vos pensées florissantes

Parfaits pour tout espace nécessitant un débordement de fleurs, les pensées Cool Wave® peuvent être plantées dans des paysages, des paniers suspendus, des balcons et des conteneurs de patio. Pour vous assurer que vos pensées Cool Wave® prospèrent cet automne, suivez ces quelques règles simples :

Plantation : plantez des pensées dans un sol , humide et bien drainé. Elles préfèrent le soleil complet ou partiel et des températures plus fraîches, avec un endroit idéal pour recevoir le soleil du matin tout en évitant la chaleur de la fin de l'après-midi.

Espacement : lorsque vous plantez directement dans le sol, espacez-les de 25 à 30 cm. Elles se propageront de 60 à 76 cm et atteindront une hauteur de 15 à 20 cm.

Contenants : les pensées sont d'excellentes plantes en contenants. Plantez de 3 à 4 pensées Cool Wave® dans un conteneur de 25 à 30 cm, en les plaçant uniformément autour du bord du conteneur pour qu'elles glissent sur les côtés.

Arroser et nourrir : Arroser régulièrement pour prévenir le flétrissement, mais éviter de saturer le sol. Appliquez un engrais polyvalent toutes les deux semaines avant un gel dur pour les aider à croître. Retirez les fleurs décolorées ou mortes pour encourager plus de fleurs et prolonger la saison de floraison.

Pour accompagner la plantation : placez vos pensées Cool Wave® là où vous avez également planté des bulbes printaniers. Leur rusticité (zone 5a de l'USDA) garantit qu'elles seront parmi les premières fleurs à réapparaître au printemps, ce qui vous donnera deux saisons de couleur vibrante.

Égayez vos espaces extérieurs cet automne avec des pensées de couleur accueillantes. Pour en savoir plus sur ces plantes automnales, visitez le site WaveGardening.com.

