Montréal, le 4 mars 2021 /CNW Telbec/ - Développement Effenco Inc. (« Effenco »), une entreprise qui développe et commercialise des technologies pour l'électrification et la connectivité des camions lourds vocationnels, se voit récompensée pour ses efforts dans le développement de solutions électriques durables. En effet, l'entreprise a reçu la certification « Solar Impulse Efficient Solution », une distinction de haut calibre en matière de profitabilité et de durabilité.

Effenco rejoint ainsi le défi #1000solutions. Cette initiative de la Fondation Solar Impulse vise à identifier les solutions qui répondent à de hauts standards de profitabilité et de développement durable dans le but de les présenter aux décideurs à travers le monde afin d'accélérer la mise en œuvre de projets ambitieux.

Afin de recevoir cette certification, la solution développée par Effenco fut évaluée par un groupe d'experts indépendants selon cinq critères couvrant trois thèmes soit la faisabilité, l'environnement et la profitabilité. L'ensemble des solutions l'ayant reçue rejoignent le portfolio #1000solutions et seront présentées aux décideurs d'entreprises et gouvernementaux par Bertrand Piccard, président de la Fondation Solar Impulse. L'objectif premier de cette initiative est d'encourager l'adoption de cibles environnementales plus ambitieuses et d'accélérer la mise en œuvre de ces solutions à grande échelle.

Citations

« Avec plus de quinze ans d'expérience dans notre secteur, notre équipe est en mesure de développer des solutions innovantes ayant un réel impact dans la lutte aux changements climatiques tout en diversifiant notre économie. Nous sommes fiers de recevoir cette certification reconnue par l'industrie et nous continuerons d'aider les entreprises et les gouvernements à atteindre leur objectif de réduction des GES. »

- David Arsenault, Président, Développement Effenco Inc.

Faits saillants

Effenco a été fondée en 2006 et est basée à Montréal.

est basée à Montréal. L'entreprise est présente dans plus d'une dizaine pays.

En date d'aujourd'hui, plus de 400 camions ayant parcouru plus de 5 millions de kilomètres utilisent des technologies conçues par Effenco.

Effenco possède un portfolio de produits électriques qui permettent de réduire les émissions de GES de 30 à 100 %.

Effenco a récemment annoncé un système de propulsion électrique qui permet l'électrification complète des camions vocationnels lourds au même coût initial qu'un équivalent au diesel.

À propos de la certification « Solar Impulse Efficient Solution »

Une des premières certifications pour les entreprises vouées aux impacts positifs, qui allient protection de l'environnement et viabilité financière, la certification « Solar Impulse Efficient Solution » est attribuée à la suite d'une analyse faite par une équipe d'experts indépendants. En collaboration avec des institutions de renommées, les solutions qui aspirant à la certification doivent s'exposer à une méthodologie neutre basée sur des normes vérifiées. Cette certification représente un prix pour les solutions à la fois propres et profitables.

À propos de la Fondation Solar Impulse

La Fondation Solar Impulse est dédiée à accélérer la mise en œuvre de solutions propres et profitables. De plus, elle aide les décideurs des entreprises et des gouvernements à atteindre leurs objectifs environnementaux et à adopter des politiques énergétiques plus ambitieuses, qui sont nécessaires pour commercialiser ces solutions. Une façon de prolonger le succès du premier vol propulsé par énergie solaire.

À propos d'Effenco

Fondée à Montréal en 2006, Effenco développe des solutions en électrification des transports permettant de réduire les émissions de GES des véhicules lourds vocationnels. Son importante base de données d'opération provenant de véhicules connectés (Internet des objets) est au cœur de son processus de développement. Grâce à sa technologie électrique brevetée, Effenco s'impose maintenant comme chef de file dans l'amélioration de l'efficacité énergétique des camions lourds vocationnels. Effenco est présente dans plus de 10 pays à travers le monde.

www.facebook.com/Effenco

Effenco - YouTube

Effenco | LinkedIn

Effenco Development / Twitter

SOURCE Développement Effenco Inc.

Renseignements: 514 397-4020, [email protected]