MISSISSAUGA, ON and TORONTO, le 18 nov. 2025 /CNW/ - Edward Jones Canada, une filiale de l'une des principales sociétés de gestion de patrimoine en Amérique du Nord, a conclu une entente en vue d'acquérir la Société Fiduciary Trust du Canada (Fiduciary Trust Company of Canada, ou FTCC), qui comprend ses services fiduciaires et successoraux ainsi que ses services de gestion discrétionnaire de placements. FTCC est actuellement détenue par Franklin Templeton.

Cette transaction réaffirme l'engagement soutenu d'Edward Jones à offrir aux Canadiens des solutions complètes en gestion de patrimoine. Les produits de placement de Franklin Templeton occupent une place de choix dans les portefeuilles des clients d'Edward Jones depuis des décennies. Cette acquisition s'inscrit dans cette continuité et soutient notre engagement commun envers la réussite à long terme de nos clients.

L'acquisition est assujettie à l'approbation des autorités réglementaires.

« L'ajout, par cette acquisition, d'une division Fiducie et successions accroît notre capacité d'accompagner les Canadiennes et les Canadiens à chaque étape de leur vie », déclare David Gunn, chef des unités d'affaires des États-Unis et du Canada chez Edward Jones. « Cela réaffirme notre engagement à offrir des conseils à chaque étape de la vie, à répondre à la demande croissante en planification du patrimoine intergénérationnel et à propulser la progression soutenue que nous connaissons au Canada. »

Avantages stratégiques

Cette acquisition s'inscrit dans notre stratégie d'évoluer vers une véritable firme de planification financière en :

Approfondissant notre expertise en fiducie et successions : établir nos capacités en planification successorale, liquidation de succession et services de fiduciaire, aide nos conseillers à mieux accompagner les clients à chaque étape de leur vie. Ceci nous permet aussi de nous positionner en vue du transfert de patrimoine de 1,2 billion (1 200 milliards) de dollars, attendu au cours des huit prochaines années.

« L'acquisition de la Société Fiduciary Trust du Canada par Edward Jones témoigne d'un alignement stratégique avec leur engagement à offrir des services de gestion de patrimoine d'exception », a déclaré Gene Todd, président du conseil d'administration et président de la Société Fiduciary Trust du Canada. « Ils partagent notre principe fondamental de placer les clients d'abord. Les Canadiennes et les Canadiens ayant des besoins complexes en planification financière continueront de recevoir un accompagnement personnalisé du plus haut niveau et des solutions de placement complètes. Nous sommes convaincus qu'ils chercheront à protéger et à faire croître le patrimoine de nos clients pour les générations à venir, en s'appuyant sur les bases solides que nous avons établies. »

Edward Jones fera le point sur la transaction au moment de sa clôture.

À propos d'Edward Jones Canada

Edward Jones est un courtier en placement à service complet offrant aux investisseurs particuliers une vaste gamme de produits, de services et de solutions de placement. Notre entreprise compte plus de 870 conseillers en placement présents dans des collectivités partout au pays. Membre de l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) et du Fonds canadien de protection des investisseurs (FCPI), la firme est également une organisation inscrite à la Bourse de Toronto. Pour en savoir plus, visitez edwardjones.ca.

À propos de la Société Fiduciary Trust Canada

La Société Fiduciary Trust du Canada fait partie de la famille de sociétés de Placements Franklin Templeton. Fiable et reconnue, notre entreprise spécialisée en gestion de patrimoine privé s'appuie sur la solidité et l'expertise à l'échelle mondiale d'un chef de file des placements. La Société Fiduciary Trust du Canada et ses prédécesseurs offrent depuis plus de 40 ans des solutions personnalisées aux personnes et aux familles à patrimoine important. Grâce à nos services fiduciaires et successoraux ainsi qu'à nos services de gestion discrétionnaire de portefeuille, nous aidons nos clients à préserver, à faire croître et à transférer leur patrimoine de génération en génération.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives au sens des lois américaines sur les valeurs mobilières. Ces déclarations comprennent notamment des énoncés sur les avantages de la transaction proposée entre Edward Jones Canada et Fiduciary Trust Canada, y compris les résultats financiers et opérationnels futurs, des déclarations sur la réalisation prévue de la transaction, ainsi que d'autres déclarations qui ne constituent pas des faits historiques. On peut reconnaître les déclarations prospectives à l'emploi de termes annonçant ou indiquant des événements futurs, tels que « vise à », « prévoit », « a l'intention de », « devrait », « s'attend à » ou « sera », ainsi qu'à d'autres expressions annonçant ou indiquant des événements futurs qui ne concernent pas des faits passés. Il ne faut pas se fier indûment à ces déclarations prospectives, puisqu'elles comportent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs, connus et inconnus, dont certains échappent au contrôle de The Jones Financial Companies, L.L.L.P. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les facteurs de risque décrits dans le rapport annuel sur formulaire 10-K de The Jones Financial Companies, L.L.L.P., tel que complété par ses rapports trimestriels sur formulaire 10-Q et tout rapport courant sur formulaire 8-K, chacun déposé auprès de la SEC et disponible sur le site Web de la SEC à l'adresse http://www.sec.gov.

