MONTRÉAL, le 11 sept. 2023 /CNW/ - Éduc'alcool lance aujourd'hui sa campagne automnale qui se décline cette année en deux volets. Les objectifs sont d'accompagner la population québécoise à prendre conscience de sa relation à l'alcool en suscitant des questions et réflexions quant à sa propre consommation, tout en l'informant et en la sensibilisant en matière de consommation d'alcool.

Dès l'automne dernier, Éduc'alcool avait recentré son approche afin d'inviter la population à se questionner notamment sur le contexte et les raisons de consommer. L'organisation s'engage à aller encore plus loin dans cette démarche afin de générer des prises de conscience quant aux habitudes de consommation et quant aux vulnérabilités face à l'alcool. Le tout, dans une optique de bienveillance, pouvant ainsi contribuer à des changements de comportements incitant la population à choisir, par exemple, ses occasions et contextes de consommation. Éduc'alcool désire également déstigmatiser la non-consommation d'alcool.

Mieux accompagner la population en matière de consommation d'alcool est d'autant plus important pour Éduc'alcool, au regard du fait que les changements sociétaux survenus pendant la pandémie de COVID-19 ont impacté la consommation d'alcool de plusieurs personnes. En effet, selon une étude récente de l'INSPQ1, les personnes qui ont travaillé ou étudié à la maison durant la pandémie ont eu tendance à augmenter leur consommation d'alcool. De façon générale, les augmentations observées ont eu lieu chez les personnes buvant déjà et non chez celles initialement abstinentes. Bien que l'on soit sorti du contexte pandémique, cette nouvelle réalité de travail a perduré pour plusieurs.

Des stratégies inédites pour se positionner au cœur des discussions

La campagne d'Éduc'alcool se déploiera de multiples façons afin de générer des discussions et de faire partie des réflexions. « Toute prise de conscience commence par un questionnement. C'est ainsi que la campagne s'orientera autour de la signature suivante : Se questionner, c'est trouver sa juste mesure », indique Geneviève Desautels, directrice générale d'Éduc'alcool. Et d'ajouter : « Il s'agit d'un message concis et en phase avec les valeurs de l'organisation qui invite à l'autoréflexion et à prendre conscience de sa part de responsabilité face à sa consommation d'alcool ».

Dans ce cadre, Éduc'alcool mettra notamment en place des tactiques et stratégies inédites pour rejoindre plus particulièrement certains publics. L'organisme mise, quant au premier volet de sa campagne, sur le questionnement personnel autour de la relation que la population québécoise entretient avec l'alcool. Dans cette perspective, Éduc'alcool s'est ainsi associé avec la populaire téléréalité Occupation Double, qui obtient de grandes cotes d'écoute auprès des jeunes. En vue de susciter une prise de conscience auprès de cette cible et de générer des discussions en famille, entre amis et entre collègues, la campagne mettra de l'avant, avec un ton accessible et positif, des situations du quotidien vécues dans notre société autour de la consommation d'alcool ainsi que des réflexes bien ancrés qui la justifie.

En plus des intégrations publicitaires qui seront mises de l'avant tout au long de la saison, la directrice générale d'Éduc'alcool, Geneviève Desautels, a également offert une formation à l'équipe de production ainsi qu'aux candidats et candidates de la téléréalité, afin que chacun prenne conscience de sa consommation, se questionne au regard du contexte et de ses habitudes en la matière et puisse ainsi trouver sa juste mesure. Ce partenariat sans précédent démontre également la ferme volonté d'Éduc'alcool de faire partie de la conversation.

Des experts en vedette dans des capsules informatives

Face aux nombreuses réactions et questionnements suscités par l'annonce des nouveaux Repères canadiens sur l'alcool et la santé émis par le Centre canadien sur les dépendances et l'usage de substances (CCDUS), il apparaît primordial pour l'organisme de poursuivre son engagement d'informer la population quant à la consommation consciente et modérée d'alcool, ainsi qu'en matière de prévention des abus. En outre, l'organisation vise à continuer d'outiller la population en ce sens.

Le deuxième volet de la campagne portera quant à lui sur la diffusion de contenus informatifs et la collecte et le partage de témoignages en vue de faire réfléchir et de sensibiliser la population en matière de consommation d'alcool et de risques associés à celle-ci. Par l'entremise de spécialistes experts dans leurs domaines médicaux, diverses thématiques seront abordées dans des capsules informatives nommées En toute transparence. Parmi les thématiques abordées figurent entre autres les différents effets pour la santé mentale ainsi que les effets pour la santé sociale, avec la participation du Dr Youssef Allami, psychologue, clinicien-chercheur en dépendances et conseiller scientifique pour Éduc'alcool. Les effets quant à la santé physique seront également abordés avec la participation de Dre Anne Julie Frenette, pharmacienne et professeure titulaire de clinique à la faculté de pharmacie de l'Université de Montréal. Ces capsules permettront de donner davantage d'informations sur les effets associés à la consommation d'alcool, tout en invitant la population à se questionner davantage sur cette dernière.

La campagne se déploiera principalement à la télévision, sur le web et sur les médias sociaux. Le matériel publicitaire peut être téléchargé à ce lien-ci.

Pour plus d'information sur la campagne, la population est invitée à consulter la page qui y est dédiée au lien suivant : educalcool.qc.ca/se-questionner. Cette dernière comprend bon nombre d'informations basées sur les faits scientifiques, ainsi que des témoignages, en plus d'offrir la possibilité au public d'en formuler.

À propos d'Éduc'alcool

Éduc'alcool est un organisme indépendant et sans but lucratif qui a pour mission d'informer, d'outiller et de sensibiliser la population québécoise en matière de consommation d'alcool. Son approche vise à promouvoir et favoriser une consommation responsable et à influencer les actions collectives en matière de consommation d'alcool. Éduc'alcool conscientise la population sur les contextes de consommation et intervient afin de prévenir la consommation risquée d'alcool. En s'appuyant sur les faits scientifiques, Éduc'alcool a toujours le souci de s'adresser à l'intelligence des citoyennes et citoyens, et de diffuser une information juste et accessible via ses campagnes d'information et de sensibilisation.

