Éduc'alcool, comme le Québec, est en deuil : Claude Béland était la conscience sociale et éthique du Québec

MONTRÉAL, le 24 nov. 2019 /CNW Telbec/ - « Le décès de Me Claude Béland est une perte incommensurable à la fois pour sa famille et pour ses proches mais aussi pour le Québec tout entier dont, après avoir été le grand développeur économique et financier, il était devenu, la conscience sociale et éthique », a déclaré le directeur général d'Éduc'alcool, Hubert Sacy.

Me Claude Béland a été, de 2005 à 2016, le premier président du Conseil d'éthique de l'industrie québécoise des boissons alcooliques, mis sur pied par Éduc'alcool et à qui il a donné sa crédibilité et ses lettres de noblesse.

« Cet homme immensément attachant aura été un ardent défendeur des valeurs qui font la véritable richesse d'une société: l'éthique, la solidarité, l'entraide, la coopération, la démocratie, l'égalité, sans pour autant renoncer à l'efficacité et à la recherche de la prospérité. Il est heureux que son gigantesque apport ait été solennellement reconnu quand il a été fait Grand officier de l'Ordre national du Québec il y a 5 ans. Nous lui devons tous beaucoup », a conclu Hubert Sacy.

