Nous avons cherché partout dans le monde et avons trouvé le meilleur candidat, ici même, chez nous

EDMONTON, AB, le 13 oct. 2022 /CNW/ - Joan Hertz, présidente du conseil d'administration, a annoncé aujourd'hui que le conseil d'administration d'Edmonton Airports a choisi Myron Keehn comme nouveau président et chef de la direction. M. Keehn remplacera Tom Ruth, président et chef de la direction actuel, qui prendra sa retraite à la fin du mois de décembre 2022.

La recherche du nouveau président et chef de la direction a commencé au printemps et a attiré des dizaines de candidat.e.s talentueux.euses non seulement de la région et de l'Alberta, mais aussi de partout au Canada et dans le monde entier. Cela reflète la réputation croissante d'Edmonton Airports comme organisme aéroportuaire innovant et chef de file mondial dont les plans sont ambitieux pour attirer plus de vols, stimuler la croissance économique et être à l'avant-garde des futurs objectifs de durabilité.

« Nous avons cherché partout dans le monde et avons trouvé le meilleur candidat, ici même, chez nous », dit Joan Hertz, présidente du conseil d'administration. « Cela témoigne du leadership de Tom Ruth, qui a su mettre en place une équipe solide, une vision convaincante et une grande communauté. Nous sommes ravis que Myron prenne le rôle de président et chef de la direction et qu'il s'appuie sur les bases déjà en place. Et nous sommes convaincus que, grâce à son énergie, son dynamisme et ses idées, il aidera Edmonton Airports à atteindre des sommets encore plus hauts. »

Myron Keehn est actuellement vice-président du service aérien, de la prospection de la clientèle, de l'ESG et des relations avec les intervenants. Au cours de ses 15 années auprès d'Edmonton Airports, il a dirigé de nombreux développements innovants à l'aéroport, notamment la création de la vision du Campus de durabilité de l'aéroport - un écosystème intégré qui vise à favoriser l'innovation, à attirer les investissements et à créer des emplois, le tout dans une optique d'ESG (pratiques environnementales, sociales et de gouvernance) et d'DEI (diversité, équité et inclusion).

En neuf ans, M. Keehn, en étroite coordination avec tous les services de l'AIE, a permis d'attirer plus de 1,5 milliard de dollars d'investissements privés à Edmonton Airports et a positionné Edmonton Airports comme chef de file mondial parmi les aéroports en ce qui concerne l'ESG et l'innovation, avec des initiatives telles que la signature du Amazon Climate Pledge, l'adoption de l'hydrogène, la construction imminente du plus grand parc solaire au monde à se trouver à un aéroport et l'utilisation de drones pour l'inspection des pistes et la livraison de fret commercial. Il a également dirigé le développement du Regional Air Service Opportunity Fund - un effort de coopération entre la plupart des 13 municipalités de la région pour stimuler la croissance du fret et augmenter le service aérien. Le fret a représenté un intérêt important pour M. Keehn, et en juillet dernier, le gouvernement fédéral a annoncé un investissement de 100 millions de dollars dans le Centre de fret international de l'Aéroport international d'Edmonton qui se veut un centre multimodal mondial de logistique et de manutention de 2 000 acres. Le leadership de M. Keehn a été déterminant dans toutes ces initiatives.

« Je suis ravi que le conseil d'administration m'accorde sa confiance et m'ait choisit comme prochain président et chef de la direction d'Edmonton Airports », affirme Myron Keehn. « Il s'agit de l'occasion d'une vie de diriger un organisme aussi extraordinaire avec une équipe fantastique et tant de plans et d'idées audacieuses pour l'avenir. Tom Ruth a été un leader et un mentor merveilleux pour moi, et j'ai hâte non seulement de poursuivre la direction qui a été fixée, mais aussi de saisir toutes les occasions qui se présentent pour faire de cet aéroport l'un des principaux centres d'aviation et d'affaires du monde. »

Myron Keehn deviendra officiellement le nouveau président et chef de la direction le 1er janvier 2023. Entre temps, Tom Ruth continuera d'assumer son rôle de président et chef de la direction et fournira des conseils et une assistance tout au long de la transition.

Au sujet de l'Aéroport international d' Edmonton

L'Aéroport international d'Edmonton (YEG) est une société autofinancée sans but lucratif qui favorise la prospérité économique de la région métropolitaine d'Edmonton et d'ailleurs. YEG est le cinquième aéroport du Canada en ce qui concerne le trafic de passagers.ères et le plus grand aéroport canadien en matière de superficie. Avant la pandémie, il générait une production économique de plus de 3,2 milliards de dollars et appuyait plus de 26 000 emplois. Qu'il s'agisse d'initiatives de durabilité comme le Campus de durabilité de la Cité de l'aéroport, d'être le premier aéroport au monde à signer The Climate Pledge et d'être le premier aéroport au Canada à commencer des activités régulières de livraison par drone, YEG est un leader mondial dans l'industrie de l'aviation. YEG aborde l'équité, la diversité et l'inclusion en créant « un aéroport pour tout le monde ».

Pour obtenir de plus amples renseignements, consulter fr.flyeia.com, suivre @VoyagerYEG sur Twitter et l'Aéroport international d'Edmonton (YEG) sur Linkedin

SOURCE L’Aéroport international d’Edmonton (YEG)

Renseignements: Personne-ressource pour les médias: Elizabeth Dwernychuk, communications, Aéroport international d'Edmonton, courriel : [email protected], cell. : 780-700-0713