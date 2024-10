MONTREAL, le 30 oct. 2024 /CNW/ - EDITION22 est ravi d'annoncer son nouveau partenariat avec Quartexx Hockey une agence de hockey de premier plan à l'échelle mondiale. Cette collaboration réunit EDITION22 et Quartexx Hockey autour d'une vision commune : permettre aux athlètes et aux individus d'embrasser leurs ambitions sans crainte. Grâce à une approche inclusive, ce partenariat met en valeur la confiance, l'individualité et une attitude audacieuse et forte, tout en redonnant à la communauté.

Les clients de Quartexx Hockey, Catherine Dubois du Victoire de Montréal et Nicole Hensley du Frost de Minnesota, seront les ambassadrices de la marque.. Ces athlètes joueront un rôle essentiel en incarnant les valeurs fondamentales des deux entreprises, telles que l'inclusivité, l'équité et l'innovation. Les ambassadrices inspireront les jeunes générations à embrasser leur authenticité, à défendre l'individualité et le style personnel, tout en promouvant un mode de vie équilibré et actif.

« Le partenariat avec Quartexx Hockey est une évidence pour nous », a déclaré Étienne Boulay, cofondateur d'EDITION22. « Notre engagement envers l'équité, l'évolution des tendances et la redéfinition du paysage sportif et du style s'alignent parfaitement avec notre mission. »

"Grâce à notre partenariat avec EDITION22, nous favorisons une communauté où la passion et l'objectif se croisent", a déclaré Karell Émard, directrice du hockey féminin chez Quartexx Hockey. "Ensemble, nous permettons aux athlètes d'exprimer leurs identités uniques tout en interagissant avec les fans de manière significative, en menant un mouvement qui célèbre l'inclusion dans le sport et la communauté."

À propos d'EDITION22

EDITION22 est une marque moderne, sans distinction de genre, qui allie harmonieusement design et fonctionnalité pratique. Avec des lignes épurées, des détails uniques et des styles polyvalents, les sacs et accessoires d'EDITION22 sont conçus pour un mode de vie actif, quel que soit votre plan de match

Pour en savoir plus sur les produits : visitez le site Web d'EDITION22

À propos de Quartexx Hockey

Quartexx Hockey est une agence mondiale de premier plan qui aide les joueurs de hockey professionnels et leurs familles à atteindre le succès tout au long de leur vie. Forte de son expertise dans le recrutement et la gestion de joueurs d'élite, l'agence compte parmi ses clients des joueurs remarquables de la LNH tels que Mitch Marner, Kris Letang et Darnell Nurse, ainsi que des joueuses de la PWHL comme Jamie Lee Rattray et Nicole Hensley.

Pour en savoir plus, visitez le site web de Quartexx Hockey

SOURCE EDITION22

Pour plus d'informations ou des interviews avec les médias, veuillez contacter : Antoine Lacoste, Groupe Bugatti Inc., [email protected]