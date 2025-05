GENÈVE, le 26 mai 2025 /CNW/ -- Edan Instruments, Inc. (300206.SZ), une entreprise mondiale de premier plan dans le domaine des appareils médicaux, a participé à l'événement parallèle de l'Assemblée mondiale de la Santé intitulé « China's Medical Technology Innovation and Its Implication for Global Health » (La technologie médicale novatrice en Chine et ses implications pour la santé mondiale), qui s'est tenu à Genève le 20 mai. Organisé conjointement par l'Université Tsinghua et l'Université de Genève, l'événement a réuni des innovateurs, des décideurs politiques et des partenaires de développement pour explorer comment la technologie médicale chinoise fait progresser les soins de santé équitables, en particulier dans les pays à revenu intermédiaire, tranche inférieure (PRITI).

Panelists at the Satellite Symposium on China’s Medical Technology Innovation and Its Implementation for Global Health, held during a World Health Assembly side event in Geneva, May 2025. From left to right: Min Yang, Senior Program Officer, Gates Foundation (Facilitator); Mitoha Ondo’o Ayekaba, Ministry of Health and Social Welfare, Equatorial Guinea; Ira Ovesen, Deputy Representative, UNFPA China; Ye Xu, Senior Health Advisor, Asian Development Bank; and Xicheng Xie, Co-Founder, Edan Instruments, Inc.

Représentant EDAN, son cofondateur, M. Xicheng Xie, a prononcé un discours sur l'expérience de l'entreprise en matière d'innovation accessible pour les collectivités mal desservies. « La véritable innovation ne consiste pas seulement à mettre au point une technologie de pointe, mais aussi à offrir les bonnes solutions aux personnes qui en ont le plus besoin », a déclaré M. Xie, en réfléchissant au parcours de trois décennies de l'entreprise et au sens évolutif de l'innovation.

Dans cet esprit, M. Xie a souligné les efforts déployés par EDAN pour mettre au point des technologies médicales accessibles, pratiques et percutantes dans des contextes réels. Il a décrit en détail une initiative en cours utilisant le système d'échographie diagnostique portatif de la série Nano d'EDAN pour soutenir les soins prénataux de base dans des environnements où les ressources sont limitées. Le projet vise à doter les travailleurs en soins de santé primaires d'outils de dépistage précoce et de référence en temps opportun pour les grossesses à risque. Il a également souligné d'autres technologies percutantes, notamment les appareil Doppler pour échographie fœtale équivalant à la taille de votre paume, l'algorithme intelligent IQ d'EDAN et sa plateforme web intelligente ECG, chacune conçue pour combler les lacunes en matière d'infrastructure et réduire la dépendance à l'égard du personnel médical rare.

Avec une présence de longue date sur les marchés haut de gamme et aux ressources limitées, EDAN a établi une présence véritablement mondiale, de l'Europe à l'Afrique. Pour renforcer l'engagement local et assurer un service plus réactif, l'entreprise a ouvert 22 filiales dans le monde. Ce soutien localisé, combiné à un engagement à l'égard de la rétroaction de première ligne, favorise l'amélioration continue des produits et des retombées positives importantes.

EDAN participe également activement à une gamme de projets importants dans les PRITI, en collaboration avec des ONG, des organismes de santé publique et des partenaires de développement. Il s'agit notamment d'initiatives en matière de santé maternelle et de soins aux femmes en Afrique du Sud, de déploiements d'outils de diagnostic portables en Afrique de l'Ouest et de programmes de dépistage par ultrasons en Amérique latine. Chaque année, près de 1 000 appareils d'échographie en noir et blanc sont distribués à l'échelle mondiale dans le cadre de programmes dirigés par des ONG. Non seulement ces partenariats élargissent l'accès aux soins essentiels, mais ils contribuent également à renforcer les capacités locales grâce à la formation et au soutien.

« Chez EDAN, nous croyons qu'il faut combiner innovation et valeur pour améliorer la condition humaine », a conclu M. Xie. « Cette mission est au cœur de tout ce que nous faisons, de la conception de produits aux partenariats mondiaux. »

EDAN célèbre son 30e anniversaire en 2025, et l'entreprise demeure inébranlable dans sa mission de réaliser des innovations importantes, en particulier pour ceux qui en ont le plus besoin.

À propos d'Edan Instruments, Inc.

EDAN se consacre à l'amélioration de la condition humaine partout dans le monde en offrant des produits et des services médicaux de grande qualité, novateurs et axés sur la valeur, ouvrant la voie à une gamme complète de solutions médicales qui répondent aux besoins d'un large éventail de pratiques de soins de santé, y compris la surveillance des patients, les épreuves diagnostiques par ECG, l'obstétrique et la gynécologie, l'imagerie ultrasonique, les essais aux points d'interventions, les diagnostics in vitro, et les soins aux animaux. Suivez EDAN sur LinkedIn, Facebook et Instagram.

