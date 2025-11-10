Offerte par l'UNICEF avec un vaste consortium de partenaires locaux, la nouvelle subvention rétablira l'éducation de 180 000 enfants

NEW YORK, 11 novembre 2025 /CNW/ - Éducation sans délai (ECW, de l'anglais Education Cannot Wait) et ses partenaires donateurs stratégiques ont annoncé aujourd'hui une subvention de 3,5 millions de dollars américains pour répondre à la crise en évolution des réfugiés rohingyas au Bangladesh grâce au pouvoir transformationnel de l'éducation.

La subvention de première réponse en situation d'urgence à action rapide rétablira l'accès à une éducation vitale pour 180 000 enfants à Cox's Bazar, au Bangladesh, où se trouve le plus grand camp de réfugiés au monde.

Le nouveau financement s’appuie sur les investissements totaux de 50,7 millions de dollars américains d’ECW au Bangladesh, qui ont déjà atteint plus de 386 000 enfants, dont 96 % sont des réfugiés rohingyas. Au total, ces investissements ont permis de construire ou de remettre en état 2 300 salles de classe, de fournir un soutien financier à 2 700 éducateurs et d’offrir une formation essentielle sur la réduction des risques de catastrophe, le genre, le soutien en santé mentale et psychosocial et d’autres sujets clés pour les enseignants et les administrateurs qui travaillent en première ligne dans cette crise oubliée.

Offerte par l'UNICEF - en partenariat avec des organisations locales, dont le Centre de développement communautaire (CODEC), la Fondation Jagorani Chakra (JCF), le BRAC, Mukti Cox's Bazar, Friendship et la COAST Foundation - la nouvelle subvention augmentera l'accès à des possibilités d'apprentissage inclusives dans des environnements d'apprentissage sécuritaires et protecteurs.

« Chaque enfant mérite d'avoir la chance d'apprendre, peu importe la crise », a déclaré Rana Flowers, représentante de l'UNICEF au Bangladesh. « Le soutien d'Éducation sans délai est une bouée de sauvetage. C'est plus que des livres et des leçons : c'est une passerelle, pour un enfant, vers la dignité, la stabilité et l'avenir qu'il mérite. Ce soutien nous aidera à donner aux enfants rohingyas les compétences, la confiance et l'espoir dont ils ont besoin pour reconstruire leur collectivité lorsqu'il sera possible d'envisager un retour à la maison en toute sécurité. L'avenir du peuple rohingya - sa culture, son identité, sa voix - dépend de l'apprentissage des enfants aujourd'hui. »

La diminution de l'aide humanitaire, y compris le financement de l'éducation, porte un coup sérieux aux gains durement acquis au Bangladesh. En juin 2025, plus de 3 600 établissements d'apprentissage pour la petite enfance jusqu'à la quatrième année étaient toujours fermés. Une analyse récente indique que seulement la moitié du plan d'intervention conjoint a été mobilisé à ce jour.

Notes aux rédacteurs

À propos d'Éducation sans délai (ECW) :

Éducation sans délai (ECW, de l'anglais Education Cannot Wait) est le fonds mondial pour l'éducation en situation d'urgence et de crise prolongée aux Nations Unies. Nous soutenons les résultats d'une éducation de qualité pour les filles et les garçons réfugiés, déplacés à l'intérieur du pays et touchés par d'autres crises, afin que personne ne soit laissé pour compte. ECW travaille dans le cadre du système multilatéral afin d'accélérer les réponses aux crises et de relier l'aide immédiate et les interventions à plus long terme par le biais d'une programmation pluriannuelle. ECW travaille en étroite collaboration avec les gouvernements, les donateurs publics et privés, les agences des Nations Unies, les organisations de la société civile et d'autres acteurs de l'aide humanitaire et de l'aide au développement pour accroître l'efficacité et mettre fin aux réponses cloisonnées. ECW demande de toute urgence aux donateurs des secteurs public et privé d'accroître leur soutien pour atteindre encore plus d'enfants et de jeunes vulnérables.

