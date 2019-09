Economical nomme Liam McFarlane à titre de chef de la gestion des risques et actuaire en chef

« Liam est l'un des experts en actuariat les plus reconnus et respectés au Canada et nous sommes fiers de compter sur une personne de cette expérience et cette influence dans notre équipe de la haute direction », affirme Rowan Saunders, Président et chef de la direction d'Economical. « Grâce à ses nombreuses compétences en matière de consultation et de haute direction, Liam s'assurera que nous continuons de travailler avec la rigueur et l'intégrité requises pour être l'une des plus importantes compagnies d'assurance de dommages au Canada. »

Avant de se joindre à Economical, M. McFarlane a été un partenaire de Ernst & Young s.r.l. au cours des dix dernières années, où il a dirigé la pratique actuarielle au Canada. Dans ce rôle, il a travaillé avec des assureurs, des réassureurs, des établissements financiers et des sociétés, tant dans le domaine des audits que de la consultation. Il a également agi à titre d'actuaire désigné pour de nombreux assureurs et réassureurs en assurance de dommages.

M. McFarlane a largement contribué à la profession actuarielle lors de sa carrière, siégeant à des comités consultatifs actuariels pour l'assurance automobile de l'Ontario et divers comités de l'Institut canadien des actuaires, y compris son poste actuel à titre de président du comité sur le professionnalisme de l'Institut et son titre de membre du conseil des normes et de l'orientation.

Comme il a été annoncé précédemment, Linda Goss prendra sa retraite à titre d'actuaire en chef chez Economical et participera à des projets spéciaux pour la prochaine année. Innes Dey, qui a agi à titre de chef de la gestion des risques depuis plus de deux ans en plus de diriger nos équipes de services juridiques, de stratégie et de démutualisation, continuera dans ces autres fonctions comme vice-président principal, Services juridiques et stratégie.

À propos d'Assurance Economical

Assurance Economical est un assureur de dommages chef de file au Canada, avec environ 2,5 milliards de dollars en primes brutes souscrites annuelles et environ 5,8 milliards de dollars d'actifs au 30 juin 2019. Economical est une entreprise détenue et exploitée par des Canadiens qui répond aux besoins d'assurance de plus d'un million de clients dans l'ensemble du pays.

SOURCE Assurance Economical

Renseignements: Sarah Stevens, Directrice, Relations publiques et médiatiques, (Tél.) 1 877 859-4950, poste 54042, (Cell.) 1 416 986-9360, sarah.stevens@economical.com; David Bradfield, Vice-président, Marketing et communication, (Tél.) 1 877 859-4950, poste 54137, (Cell.) 1 416 520-4224, david.bradfield@economical.com

Related Links

www.economicalinsurance.com