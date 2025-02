École ensemble salue le projet de loi n° 895 présenté par Québec solidaire

QUÉBEC, le 19 févr. 2025 /CNW/ - École ensemble salue l'initiative de Mme Ruba Ghazal, porte-parole de Québec solidaire, qui a déposé aujourd'hui le projet de loi no 895, Loi établissant un réseau scolaire commun afin de garantir l'égalité des chances. Cet important texte législatif vise à mettre fin à l'école à trois vitesses et à améliorer le réseau scolaire en proposant la création d'un réseau commun qui placera les écoles publiques et les écoles privées conventionnées à l'abri du marché scolaire.

« Ce projet de loi présenté par Québec solidaire constitue un appui fort envers la création d'une véritable école commune à tous les enfants du Québec, a déclaré Stéphane Vigneault, coordonnateur d'École ensemble. Nous sommes fiers que la réflexion collective que notre groupe citoyen a animée soit reconnue par une des formations politiques du Québec et qu'elle soit soumise à la démocratie parlementaire. »

« Depuis le lancement du Plan pour un réseau scolaire commun en 2022, nous sillonnons activement le Québec pour le présenter aux forces vives du milieu de l'Éducation et à toutes les formations politiques, a précisé M. Vigneault. Nous souhaitons d'ailleurs qu'un débat parlementaire puisse se dérouler dans un esprit transpartisan et que le leader du gouvernement. M. Simon Jolin-Barrette, appelle ce projet de loi pour qu'il soit étudié par les parlementaires. »

Un appui fort de la population

Hier, le Journal de Québec avait présenté les résultats d'un sondage CROP commandé par École ensemble sur l'appui des Québécois à un réseau scolaire commun. On y apprenait que 85% des Québécois sont favorables à l'école commune proposée.

Le plan pour un réseau commun

Le réseau commun offrirait aux familles du Québec des écoles équilibrées riches de leur diversité, une proximité qui simplifie les transports tout en branchant l'école sur la vie de quartier, la gratuité scolaire plus importante que jamais en période d'inflation et d'instabilité économique et des parcours particuliers stimulants, gratuits et disponibles partout qui donneront à tous les enfants un libre choix de cours pour bonifier chaque jour la vie à l'école.

