ÉCO : Dominique Anglade propose une révolution énergétique pour le Québec

Aujourd'hui, la cheffe du Parti libéral, Mme Dominique Anglade propose le projet ÉCO qui saura allier, une fois de plus, notre histoire, nos ressources et notre expertise dans un projet de société qui nous permettra de créer une nouvelle vague de développement industriel, grâce à la filière de l'hydrogène vert.

Le projet ÉCO visera à déployer et soutenir des investissements publics et privés de 100G$ afin de développer cette nouvelle économie qui nous permettra de créer de la richesse dans toutes les régions du Québec et nous donnera les moyens d'atteindre notre objectif commun d'atteindre la carboneutralité en 2050.

Pour y arriver, le projet ÉCO se base sur trois volets :

Eau :

Pour produire de l'hydrogène vert, nous avons besoin d'eau, de l'eau que nous avons en si grande quantité et répartie partout sur notre territoire. Mais pour y arriver, nous devons tout d'abord nous assurer de bien protéger cette ressource précieuse.

Pour ce faire, nous proposons d'au moins doubler les redevances sur l'eau afin de mieux la protéger. Ces sommes supplémentaires seront affectées à :

L'amélioration de la protection de nos cours d'eau en éliminant les rejets d'eaux usées dans nos cours d'eau;





Se protéger contre les espèces marines envahissantes;





Améliorer la protection des berges et la prolifération des algues bleues.

Électricité :

Pour assurer une transition énergétique tout en développant notre économie, nous devrons aussi nous assurer d'avoir les quantités d'énergies propres nécessaires pour soutenir la production d'hydrogène vert et l'électrification de notre économie. Nous devrons donc assurer la relance de notre approvisionnement en électricité en mettant en place un plan audacieux.

Réduire notre gaspillage énergétique des deux tiers d'ici 10 ans et cela représentera :





Une économie de 10% sur la facture énergétique des Québécois;







L'équivalent de deux fois l'énergie produite par le complexe La Romaine à transformer en richesse.



à transformer en richesse. Développer nos capacités de production éolienne et solaire en partenariat avec les communautés locales, notamment les peuples autochtones;





Créer un réseau électrique intelligent qui permettra aux Québécois de s'investir eux-mêmes dans la production par exemple, avec l'ajout d'un panneau solaire sur leur toit.

Hydrogène :

Finalement, le développement d'une nouvelle filière porteuse d'avenir à la fois pour le développement économique du Québec, mais aussi pour atteindre notre objectif de carboneutralité en 2050.

Nationaliser la production d'hydrogène;





Création d'une nouvelle société d'État, Hydrogène Québec (H2Q) qui aura pour mission de :





Garantir un approvisionnement suffisant d'hydrogène pour assurer la croissance de la filière au Québec;







Favoriser le développement d'un écosystème industriel de l'hydrogène.



Valoriser notre biomasse, notamment dans la fabrication d'hydrogène ou de biocarburant à base d'hydrogène et carboneutre;





Développer des marchés d'avenir, comme la production d'acier et d'ammoniac carboneutre et écoresponsable en région;





Investir en recherche pour le développement de technologies de pointe;





Mener les industries ferroviaire, maritime et aéronautique dans leur transformation vers l'hydrogène;





Exporter cette ressource au-delà de nos frontières;





Rendre les communautés isolées du Québec autonomes avec des centrales à l'hydrogène.

Pour Mme Anglade ce nouveau projet de société saura rallier les Québécoises et Québécois autour d'une même vision. En ce sens, elle a déclaré : « Les projets de société portés par le Parti libéral sont ceux qui ont permis de transformer le Québec du 20e siècle. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est d'oser l'avenir avec moi et de nous lancer dans cette nouvelle révolution énergétique qui se fera au bénéfice de tous les Québécois et Québécoises, ainsi que de toutes les régions. »

