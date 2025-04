Échangeurs au nord des ponts Pierre-Laporte et de Québec - Fermetures de soir et de nuit du pont de Québec les 1er, 2 et 3 avril

QUÉBEC, le 1er avril 2025 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route que les travaux reprennent progressivement à la tête des ponts. Le pont de Québec sera fermé à la circulation pendant les soirs et les nuits du 1er, 2 et 3 avril. Des fermetures de soir et de nuit sont également à prévoir, sur une portion du boulevard Laurier, au cours des mois d'avril et de mai. Ces entraves s'inscrivent dans le projet de réaménagement des échangeurs au nord des ponts Pierre-Laporte et de Québec.

Pont de Québec (route 175)

Fermetures du pont de Québec, dans les deux directions, durant les soirs et les nuits du mardi 1 er au jeudi 3 avril, de 19 h à 5 h 30 le lendemain. Le trottoir sur le pont de Québec restera ouvert. Les usagers de la route seront invités à emprunter le pont Pierre-Laporte. Les chemins de détour seront balisés par une signalisation temporaire.

Ces fermetures sont nécessaires pour effectuer des travaux préparatoires en vue de la construction d'un pont d'étagement temporaire sur la route 175, au-dessus de la voie ferrée. Cette infrastructure permettra de dévier la circulation lors de la reconstruction du pont d'étagement actuel.

Les entraves pourraient être annulées ou reportées en cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles.

Boulevard Laurier

Des fermetures de soir et de nuit du boulevard Laurier, entre la route de l'Église et l'échangeur autoroutier, sont à prévoir au cours des mois d'avril et de mai.

Ces entraves sont requises afin de poursuivre la construction du tunnel pour autobus. Les principales interventions qui seront réalisées cette année sur ce chantier comprennent :

l'excavation du boulevard Laurier entre l'avenue Lavigerie et la route de l'Église ;

entre l'avenue Lavigerie et la route de l'Église ; le coffrage et le bétonnage des différentes sections et des murs aux approches du tunnel.

Suivre les travaux et bien planifier ses déplacements

Avant de prendre la route, il est recommandé de consulter le site Web ou l'application mobile de Québec511. Il est possible d'activer les alertes sur l'application mobile afin de recevoir des notifications en temps réel sur les entraves et les avertissements en vigueur. De plus, s'abonner à l'infolettre La tête des ponts permet de rester au courant des entraves majeures et de l'avancement du projet.

