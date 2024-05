QUÉBEC, le 31 mai 2024 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route que des fermetures importantes seront mises en place dans le secteur du boulevard Laurier du 3 juin jusqu'à la fin de l'année 2025. Ces entraves sont requises pour la construction d'un tunnel qui permettra le passage des autobus sous l'intersection du boulevard Laurier et de l'avenue Lavigerie. Les travaux s'inscrivent dans le cadre du projet de reconstruction des échangeurs au nord des ponts Pierre-Laporte et de Québec.

Fermetures de longue durée dans le secteur du boulevard Laurier dès le 3 juin. (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable)

À noter qu'une fermeture complète d'une portion du boulevard Laurier sera requise durant les nuits du 2 au 4 juin afin de mettre en place les aires de chantier.

Au terme du réaménagement de l'avenue des Hôtels, en 2027, un corridor réservé au transport en commun sera en place du secteur de l'Aquarium du Québec jusqu'au boulevard Laurier.

Fermetures du 3 juin 2024 jusqu'à la fin 2025

Fermeture d'une voie sur trois du boulevard Laurier , dans les deux directions, entre les échangeurs au nord des ponts et la route de l'Église. Le virage à gauche sur l'avenue Lavigerie en direction nord à partir du boulevard Laurier en direction est sera interdit durant les travaux. Détour via la route de l'Église et le boulevard Hochelaga.

, dans les deux directions, entre les échangeurs au nord des ponts et la route de l'Église. Fermeture d'une voie sur deux de la bretelle menant de l'autoroute Henri-IV (A-73) en direction nord vers le boulevard Laurier en direction est.

en direction est. Fermeture d'une voie sur deux de la bretelle menant de l'autoroute Duplessis (A-540) en direction sud vers le boulevard Laurier en direction est.

Fermetures du 3 juin 2024 jusqu'à la fin 2024

Fermeture de l'avenue Lavigerie, entre l'avenue Sasseville et le boulevard Laurier . Maintien en tout temps du corridor piétonnier dans l'axe de l'avenue Lavigerie Détour via la route de l'Église et l'avenue Sasseville.

. Fermeture complète de l'avenue des Hôtels entre la rue Chambalon et l'avenue Lavigerie.

Une présence policière est prévue dans le secteur lors de la première semaine des entraves afin d'y faciliter la circulation. La circulation locale sera permise pour accéder aux domiciles, hôtels et commerces en tout temps. De la signalisation particulière sera installée pour diriger la clientèle.

Fermetures du 2 au 3 juin, de 18 h à 5 h 30 le lendemain, et du 3 au 4 juin, de 20 h à 5 h 30 le lendemain

Fermeture du boulevard Laurier , dans les deux directions, entre les échangeurs au nord des ponts et la route de l'Église. Détour via la route de l'Église et le boulevard Hochelaga.

, dans les deux directions, entre les échangeurs au nord des ponts et la route de l'Église. Fermeture de la bretelle menant de l'autoroute Henri-IV (A-73) en direction nord vers le boulevard Laurier en direction est. Détour via la sortie menant à l'avenue De Rochebelle, le boulevard Hochelaga et la route de l'Église.

en direction est. Fermeture de la bretelle menant de l'autoroute Duplessis (A-540) en direction sud vers le boulevard Laurier en direction est. Détour via la sortie du boulevard Champlain, l'autoroute 73 en direction nord, la sortie vers l'avenue De Rochebelle, le boulevard Hochelaga et la route de l'Église.

en direction est.

Réouverture des bretelles dans le secteur du chemin Saint-Louis

Les bretelles menant de l'autoroute Henri-IV (73) en direction nord et de la route 175 en direction sud vers le chemin Saint-Louis et celle menant du chemin Saint-Louis vers le pont de Québec ont été réouvertes à la circulation.

Planifier ses déplacements

Des épisodes de congestion sont à prévoir. Le Ministère recommande aux usagers de la route qui devront circuler dans le secteur de prévoir plus de temps pour se rendre à leur destination.

Le début des travaux pourrait être reporté en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, avant de prendre la route, il est recommandé de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements.

Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration.

Liens connexes

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable sur les médias sociaux :

Facebook

X

Instagram

LinkedIn

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Renseignements: Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724