Échangeurs au nord des ponts Pierre-Laporte et de Québec - Fermetures complètes de soir et de nuit de l'autoroute Duplessis et du boulevard Hochelaga du 5 au 7 février

QUÉBEC, le 3 févr. 2025 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route que des fermetures complètes en soirée et de nuit d'une portion de l'autoroute Duplessis et du boulevard Hochelaga seront mises en place du 5 au 7 février. Les entraves annoncées précédemment, prévues les 3, 4 et 8 février ne sont plus requises. Ces fermetures sont nécessaires pour permettre à Hydro-Québec de déplacer une ligne de transport d'électricité dans le secteur.

Modification - Gestion de la circulation

Du 5 au 7 février, de 21 h à 6 h :

Autoroute Duplessis (540) Fermeture complète en direction sud, entre l'autoroute Félix-Leclerc (40) et l'autoroute Henri-IV (73). Fermeture complète en direction nord, entre l'autoroute Henri-IV (73) et le chemin des Quatre-Bourgeois;

Boulevard Hochelaga Fermeture complète dans les deux directions, entre la rue Louis-Riel et le boulevard Neilson.



Les usagers sont invités à emprunter les autoroutes 73 et 40 afin de se rendre à leur destination.

Ces entraves pourraient être annulées ou reportées en cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, avant de prendre la route, il est recommandé de consulter le site Web ou l'application mobile de Québec511. Il est possible d'activer les alertes sur l'application mobile afin de recevoir des notifications en temps réel sur les entraves et les avertissements en vigueur.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration.

