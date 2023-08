Échangeurs au nord des ponts Pierre-Laporte et de Québec - Fermeture complète d'une portion du boulevard Champlain à compter du 21 août

QUÉBEC, le 7 août 2023 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route qu'une portion du boulevard Champlain, à la hauteur de l'autoroute Henri-IV, sera fermée pour une durée de cinq jours afin d'entreprendre les travaux de démolition de l'ancien ponceau Champlain.

Il est à noter que la fermeture actuelle des bretelles menant de l'autoroute Henri-IV, en direction sud, au boulevard Champlain, ainsi que du boulevard Champlain à l'autoroute Henri-IV (toujours en direction sud) sera prolongée jusqu'au 17 août. Rappelons que ces fermetures étaient requises afin de reconstruire un ponceau du boulevard Champlain. Toutes ces interventions sont prévues dans le contexte du projet de réaménagement des échangeurs au nord des ponts Pierre-Laporte et de Québec.

Des conditions de circulation difficiles sont anticipées dans le secteur. Le Ministère invite tous les usagers de la route qui le peuvent à emprunter d'autres itinéraires.

Un accès à l'Aquarium du Québec sera maintenu en tout temps pendant les travaux.

Gestion de la circulation à compter du 21 août, 5 h 30, jusqu'au 25 août, 21 h

Des chemins de détour balisés seront mis en place :

Pour les usagers en provenance du boulevard Champlain qui désirent se rendre en direction nord via l'autoroute Henri-IV et vers l'avenue des Hôtels :

qui désirent se rendre en direction nord via l'autoroute Henri-IV et vers l'avenue des Hôtels : Détour via l'autoroute Henri-IV (A-73) en direction sud, l'autoroute Jean-Lesage (A-20) en direction ouest, la route 116 (sortie n o 311), l'autoroute Jean-Lesage (A-20) en direction est, et l'autoroute Henri-IV (A-73) en direction nord.

311), l'autoroute Jean-Lesage (A-20) en direction est, et l'autoroute Henri-IV (A-73) en direction nord. Pour les usagers en provenance des autoroutes Henri-IV (A-73) et Duplessis (A-540) en direction sud et souhaitant se rendre sur l'avenue des Hôtels et à l'Aquarium du Québec :

Détour via la route 175, le chemin Saint-Louis et l'avenue des Hôtels;

et l'avenue des Hôtels;

Autre détour possible via l'autoroute Jean-Lesage (A-20) en direction ouest, la route 116 (sortie n o 311), l'autoroute Jean-Lesage (A-20) en direction est, et l'autoroute Henri-IV (A-73) en direction nord.

311), l'autoroute Jean-Lesage (A-20) en direction est, et l'autoroute Henri-IV (A-73) en direction nord. Pour les usagers en provenance de l'autoroute Henri-IV (A-73) en direction nord voulant se rendre sur le boulevard Champlain :

: Détour via l'avenue des Hôtels, la route 175 en direction nord, et l'autoroute Henri-IV (A-73) en direction sud.

Pour les usagers en provenance de l'avenue des Hôtels voulant se rendre sur le boulevard Champlain :

: Détour via la route 175 en direction nord, et l'autoroute Henri-IV (A-73) en direction sud.

L'accès à la portion du boulevard Champlain qui longe le fleuve est maintenu pour les usagers en provenance de l'autoroute Henri-IV (A-73) en direction sud.

qui longe le fleuve est maintenu pour les usagers en provenance de l'autoroute Henri-IV (A-73) en direction sud. L'accès à l'autoroute Henri-IV (A-73) en direction sud est maintenu pour les usagers en provenance de la portion du boulevard Champlain qui longe le fleuve.

qui longe le fleuve. L'accès à l'avenue des Hôtels via l'autoroute Henri-IV en direction nord est maintenu.

Ces entraves pourraient être modifiées en raison des conditions météorologiques ou de contraintes opérationnelles. Le Ministère invite les usagers de la route à consulter Québec 511 pour planifier leurs déplacements. Conscient des répercussions qu'occasionneront ces travaux, le Ministère encourage les usagers du secteur à planifier leurs déplacements adéquatement et à utiliser le transport collectif et le transport actif, lorsque cela est possible.

