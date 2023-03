Échangeur Saint-Pierre - Reprise des travaux de réparation à compter de la fin de semaine du 24 mars 2023

MONTRÉAL, le 20 mars 2023 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route que les travaux de réparation de l'échangeur Saint-Pierre reprendront à compter du 24 mars à la suite de leur interruption pour la période hivernale. Plusieurs fermetures majeures seront requises le soir, la nuit, ou la fin de semaine, en plus de fermetures partielles de longue durée. Une fois de plus, le chantier de réparation se poursuivra jusqu'à la fin de l'automne.

Entraves et gestion de la circulation

Échangeur Saint-Pierre – 24 au 27 mars 2023 (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable)

Bretelle menant de la route 138 en direction est vers l'autoroute 20 en direction ouest

Fermeture, de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h .

.

Un risque de congestion est à prévoir.





Détour : autoroute 20 en direction est jusqu'à la sortie n o 65 - R-138 EST / Rue St-Jacques / Boul. Angrignon , rue Notre-Dame en direction ouest, boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue , puis l'autoroute 20 en direction ouest.

65 - , rue Notre-Dame en direction ouest, boulevard de , puis l'autoroute 20 en direction ouest. Boulevard Montréal- Toronto en direction ouest, entre les rues Saint-Jacques et des Érables

en direction ouest, entre les rues Saint-Jacques et des Érables Fermeture, de samedi 4 h à dimanche 5 h .

.

Les détours seront balisés par une signalisation temporaire.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, ces fermetures pourraient être annulées sans préavis.

À venir en 2023

Le Ministère concentrera ses efforts dans les bretelles menant vers l'autoroute 20. Elles feront l'objet d'entraves majeures, notamment la fermeture de longue durée d'une voie sur deux dans la bretelle menant vers l'autoroute 20 en direction ouest pendant environ deux mois, et des fermetures complètes le soir, la nuit ou la fin de semaine.

Des fermetures sont aussi à prévoir dans la bretelle menant de l'autoroute 20 en direction ouest vers la route 138 en direction ouest et le pont Honoré- Mercier .

. Ces fermetures seront annoncées le jeudi, par communiqué de presse, de même que sur le compte Facebook et dans le site Web de Mobilité Montréal.

Rappelons qu'un projet majeur est actuellement à l'étude pour l'échangeur Saint-Pierre. D'ici à la réalisation du projet majeur, le Ministère effectue des inspections régulières et des travaux de maintien en continu, afin de préserver l'intégrité des structures.

Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours en consultant le Québec 511.

Ce projet est inscrit dans la liste des investissements routiers 2022-2024 de la région de Montréal.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

