Échangeur de l'autoroute 30 et de la route 116 à Saint-Bruno-de-Montarville : asphaltage final d'un pont d'étagement

LONGUEUIL, QC, le 10 juill. 2023 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route que les travaux de réparation d'un pont d'étagement dans l'échangeur de l'autoroute 30 et de la route 116 à Saint-Bruno-de-Montarville qui ont commencé au début avril se sont terminés deux semaines plus tôt que prévu. L'asphaltage final du pont entraînera une dernière fermeture pendant une soirée et une partie de la journée le lendemain.

Gestion de la circulation

Du jeudi 13 juillet à 20 h au vendredi 14 juillet à 14 h

Fermeture de la bretelle menant de l'autoroute 30 est à la route 116 ouest

Fermeture de la bretelle menant de la route 116 ouest à l'autoroute 30 ouest

Les détours seront indiqués par des panneaux de signalisation.

En cas de pluie, les travaux, et donc les entraves, seront réalisés du dimanche 16 juillet à 20 h au lundi 17 juillet à 14 h ou du lundi 17 juillet à 20 h au mardi 18 juillet à 14 h.

Le Ministère remercie la population pour sa collaboration. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours en consultant le Québec 511.

Pour toute question ou tout commentaire, communiquez avec nous à l'adresse transports.gouv.qc.ca/nous-joindre, ou en composant le 511.

