Écarts du prix de l'essence entre les régions du Québec - Le ministre demande une analyse à la Régie de l'énergie

QUÉBEC, le 8 sept. 2023 /CNW/ - Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, demande à la Régie de l'énergie de se pencher sur les marges de commercialisation prélevées au détail par les différentes stations-service de la grande région de Québec.

Le ministre veut obtenir l'avis de l'organisme sur les écarts de prix entre la région de la Capitale-Nationale et les autres régions du Québec. Il souhaite que, consécutivement à cette première analyse, la région de la Chaudière-Appalaches fasse aussi l'objet d'un avis.

Par ailleurs, il est demandé à la Régie de l'énergie que tout écart significatif observé dans ses analyses pour d'autres régions soit aussi documenté. Préoccupé par la situation, le ministre requiert une étude détaillée des différents facteurs pouvant expliquer les variations.

Enfin, il demande à la Régie de proposer des pistes de solution pour faciliter l'accès, pour les consommateurs québécois, à une information de qualité sur les fluctuations des prix des produits pétroliers et de leurs composantes.

Citations :

« Je trouve que la variation des prix entre cette année et les précédentes est préoccupante. On a aussi comparé les marges à Québec et en Chaudière-Appalaches avec celles des autres régions, et l'écart est important. Je veux que la Régie fasse la lumière sur ces chiffres. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :

Selon la Régie de l'énergie du Québec, en 2022, la marge moyenne prélevée au détail était de 13,4 cents /litre dans la Capitale-Nationale et de 13,5 cents /litre en Chaudière-Appalaches, contrairement à 10,4 cents /litre dans l'ensemble du Québec. De janvier à juin 2023, la marge moyenne prélevée au détail était de 15,2 cents /litre dans la Capitale-Nationale et de 13,9 cents /litre en Chaudière-Appalaches, contrairement à 9,7 cents /litre dans l'ensemble du Québec.

Régie de l'énergie du Québec, en 2022, la marge moyenne prélevée au détail était de /litre dans la Capitale-Nationale et de /litre en Chaudière-Appalaches, contrairement à /litre dans l'ensemble du Québec. De janvier à juin 2023, la marge moyenne prélevée au détail était de /litre dans la Capitale-Nationale et de /litre en Chaudière-Appalaches, contrairement à /litre dans l'ensemble du Québec. En vertu de la Loi sur la Régie de l'énergie (LRE), l'organisme exerce des pouvoirs relatifs à la surveillance des prix des produits pétroliers. À cette fin, la LRE lui octroie un pouvoir d'inspection et d'enquête lui permettant d'obtenir l'ensemble des renseignements requis.

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie sur les réseaux sociaux :

SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional

Renseignements: Source : Rosalie Tremblay-Cloutier, Conseillère politique, Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Cell. : 438 777-3777; Information : Félicia Nicole, Responsable des relations médias, Direction des communications Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Tél. : 418 691-5698, poste 4710, Cell. : 581 991-4152, Courriel : [email protected]