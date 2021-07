SAINT-LOUIS-DE-GONZAGUE, QC, le 29 juill. 2021 /CNW Telbec/ - EBSU LTÉE annonce l'acquisition de Woodlore International inc., une entreprise manufacturière située à Brampton en Ontario. Cette transaction permet à l'entreprise canadienne d'accélérer son plan de croissance et de se positionner parmi les grands joueurs de l'industrie en Amérique du Nord.

L'automatisation est au cœur de la stratégie de l'entreprise québécoise qui vise à être un leader du marché. L'acquisition de Woodlore, dont l'usine de Brampton est entièrement automatisée avec des procédés avant-gardistes, s'inscrit dans cette visée. Woodlore produit du mobilier de bureau laminé de qualité qui respecte de hauts standards environnementaux.

Les premiers jalons de la stratégie se sont amorcés avec l'annonce de la construction d'une nouvelle usine de 180 000 pieds carrés à Salaberry-de-Valleyfield, dotée de l'automatisation de plusieurs étapes de la production. Elle sera en opération dès cet automne.

« L'automatisation dans le secteur manufacturier est la clé pour faire face à la concurrence. Elle permet la maîtrise de la qualité et de la fiabilité des produits, l'optimisation de la production et des délais de livraison et une meilleure utilisation de nos ressources à l'interne » - Napoléon Boucher, président d'EBSU.

Cette transaction permettra à EBSU d'accélérer sa croissance par la pénétration de nouveaux marchés, l'augmentation de sa capacité de production et l'optimisation des expertises pour mieux se positionner comme leader de l'industrie en Amérique du Nord.

À propos de EBSU

Fondée en 1981, EBSU est une entreprise manufacturière en plein essor dont le siège social est situé à Saint-Louis-de-Gonzague, Québec. EBSU fabrique des cabinets pour la maison, vendus notamment dans les magasins à grande surface de rénovation et les quincailleries, dont Lowe's, Réno-Dépôt, Rona, BMR et Patrick Morin.

Visitez nos sites web : www.ebsu.ca et www.woodlore.ca.

SOURCE EBSU

Renseignements: Josianne Lazure, Directrice marketing, EBSU, [email protected], 450-427-2687 ext. 117