LONGUEUIL, QC, le 31 mai 2021 /CNW Telbec/ - EBOX demande la démission du président du CRTC, M. Ian Scott, jugeant que son organisme responsable de promouvoir toute forme de compétition, vient de commettre un revirement arbitraire extrêmement préjudiciable aux Canadiennes et Canadiens. La décision du CRTC de revenir en arrière sur celle de 2019 démontre de grands signes d'incompétence. M. Ian Scott, ancien vice-président de Telus, a toute l'apparence d'être biaisé par sa préférence clairement explicitée pour de la compétition détenant des infrastructures. Une personne en position d'autorité pour réglementer un marché ne devrait pas avoir de biais pour une forme de compétition spécifique.

L'apparence de conflit d'intérêt suite aux pressions des gros joueurs, l'incompétence ainsi que l'inefficacité à diriger ce dossier sont tout simplement trop grandes pour être passées sous silence.

Un marathon de 5 ans

Le CRTC accepte de céder aux pressions des géants des télécommunications en balayant du revers de la main tout le travail d'analyse effectué en amont de la décision 2019-288 dans laquelle il a jugé les tarifs intérimaires d'injustes et irraisonnables. Comment peut-il maintenant nous imposer le statu quo sous prétexte que cela prendrait trop de temps et de ressources pour réaliser une révision complète des études de coûts?

Les prix augmenteront pour les clients

La décision rendue par le CRTC vient grandement nuire à la concurrence dans le secteur des télécommunications au Canada. Les géants des télécommunications viennent de se voir octroyer la permission de charger des tarifs ni justes ni raisonnables, pour les années à venir. Le Canada étant un des très rares pays où les coûts d'internet augmentent, tout en étant parmi les plus chers mondialement.

À propos d'EBOX

EBOX est le plus grand fournisseur indépendant du Québec, offre de l'emploi à plus de 450 personnes et sert plus de 130 000 clients. L'entreprise offre, depuis plus de 23 ans, des services internet de qualité à plusieurs entreprises, organismes et particuliers du Québec ainsi que de l'Ontario. EBOX est reconnu par Protégez-Vous comme l'une des meilleures entreprises de télécommunications pour la satisfaction des clients. Pour plus d'informations, visiter www.ebox.ca.

