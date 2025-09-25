HALIFAX, NS , le 25 sept. 2025 /CNW/ - EBlock Inc. (« EBlock » ou l'« Entreprise »), leader en solutions de vente automobile en gros, et filiale d'E Automotive Inc. (« EINC ») a tenu jeudi passé son ouverture officielle du centre d'expérience omnicanal de Halifax, en Nouvelle-Écosse. Ceci marque un avancement significatif et l'engagement d'EBlock à livrer une approche de transactions de vente de véhicules en gros évolutives et fluides en combinant de façon unique les sites physiques et la technologie numérique de pointe.

L'ouverture officielle a attiré sur le site plus de 100 concessionnaires, plus de 600 acheteurs actifs durant la vente aux enchères en direct de l'est du Canada et 119 d'entre eux sur les voies actives LiveLanes de Halifax, et a présenté une sélection de plus de 200 concessionnaires et véhicule commerciaux sur plusieurs voies d'importants fournisseurs.

Ces véhicules furent présentés sur les voies physiques du nouveau site et sur les voies LiveLanes de la vente aux enchères de l'est du Canada de la plateforme numérique EBlock. Ceci démontre la technologie propriétaire d'EBlock, offrant une intégration numérique fluide et des ventes aux enchères physiques simultanément en un seul évènement à travers le Canada.

De plus, l'évènement a inclus plus de 50 unités sur les voies de Live Auctioneer d'EBlock. Cette fonctionnalité novatrice permet au commissaire-priseur de présenter des enchères de véhicules en direct et en ligne, que les véhicules soient sur le site ou ailleurs, offrant aux utilisateurs un accès en ligne engageant similaire aux évènements de vente aux enchères physiques.

Jamie Mackay, directeur général des ventes chez Cumberland Honda de St-Amherst, Nouvelle-Écosse, a participé à sa première vente aux enchères automobile physique après treize années en affaires. Il a décrit son expérience comme étant excitante et captivante, et marqué par son énergie. Mackay, qui vend principalement des voitures en gros de façon numérique, à transitionner vers EBlock exclusivement il y a quelques mois. Il nous a mentionné que la plateforme est facile à utiliser, qu'elle lui économise beaucoup de temps, et que la fluidité du processus de transaction figurent parmi ses principaux avantages. Il a insisté sur les avantages significatifs de pouvoir participer en personne à d'importants évènements de vente sans avoir à modifier son approche numérique, en utilisant la même technologie pour profiter de la même expérience. « La simplicité est la beauté de tout », a-t-il conclu.

Le nouveau site de 6,5 acres de terrain peut contenir jusqu'à 600 véhicules, offre des services mécaniques complets, propose des aires modernisées de service de reconditionnement, comprend un service de transport de véhicules pancanadien, et de multiples services sur le terrain comprenant l'inspection après-vente, permettant à EBlock de fournir la flexibilité et d'offrir aux clients le choix d'effectuer leurs enchères où et comment ils le souhaitent.

Jared Pelley, un acheteur d'Auto Direct Wholesale USA, a exprimé son enthousiasme concernant cette nouvelle approche. « J'aime l'idée de pouvoir placer des enchères en ligne sur les voies auxquelles je ne peux pas accéder lorsque je place des enchères ou enchérir en personne sur d'autres voies », mentionne Pelley. « Ce processus va vraiment bien fonctionner pour nous. Sans oublier de mentionner que vous pouvez obtenir une inspection de véhicule dès votre achat, ici, le tout en un seul processus. Tout est couvert. » Pelley ajoute que l'expérience client fluide, avec de multiples options d'engagement, est précisément ce à quoi il s'attendait de Lisa Scott, présidente d'EBlock, et de Mark Chatfield, directeur d'EBlock Atlantic, étant donné sa relation de longue date dans l'industrie avec eux. « Je sais qu'ils orientent toujours leurs efforts vers le client et offrent une touche personnelle à tout ce qu'ils entreprennent. »

Les centres d'expérience multicanaux d'EBlock ont été conçus pour offrir aux concessionnaires un accès aux technologies et logistiques physiques, en plus des évènements de vente aux enchères exclusifs se déroulant simultanément en ligne et en personne sur les voies des technologies propriétales LiveLanes et LiveAuctioneer d'EBlock. Ces centres annoncent une importante évolution du marché de la vente en gros, offrant une flexibilité et un rendement inégalé tout en développant les occasions d'affaires pour le commerce et la consignation spécialisée.

« L'ouverture officielle de notre centre d'expérience de Halifax est un moment déterminant pour EBlock et le marché en gros Canadien », partage Lisa Scott, présidente d'EBlock. « Ce ne sont pas des ventes aux enchères physiques; ce sont des centres dynamiques qui maximisent l'essence des logistiques du concessionnaire et les besoins du client commercial dans le but d'effectuer des transactions efficaces. Avant tout, ils célèbrent l'importance sociale et culturelle de notre industrie, nous permettant de fournir précisément à nos clients le moyen d'effectuer leurs activités où et comment ils le désirent, que ce soit sur une plateforme numérique ou avec une poignée de main. »

Les centres d'expériences omnicanaux représentent la vision d'un processus de vente en gros continuel et simplifié d'EBlock. Les concessionnaires peuvent gérer l'approvisionnement d'inventaire de façon fluide, placer des enchères lors d'évènements en direct, et profiter de nos services complémentaires, le tout sur une seule place de marché et plateforme unifiée. Cette approche novatrice complète et améliore les services existants, offrant un reconditionnement intégral, la gestion et le déplacement efficace de véhicules, et l'option de participer aux évènements de vente aux enchères numérique ou en personne simultanément.

L'engagement durable d'EBlock à intégrer différents modes d'interaction avec les clients est maintenant mis en valeur grâce aux centres d'expériences. Ils fournissent des avantages stratégiques, particulièrement durant les périodes d'instabilité de l'industrie, en combinant l'accès physique aux technologies numériques avancées pour atteindre une couverture intégrale du marché en gros à travers le pays.

Principales fonctionnalités des centres omnicanaux d'EBlock :

Priorité numérique et accessibilité physique : donne la priorité aux interactions numériques tout en continuant d'assurer les engagements physiques essentiels.

Intégration fluide : fusion des interactions du marché numérique et physique en un seul processus continuel, sur une seule plateforme.

Synergie physique et numérique : offre des espaces dédiés et des services de reconditionnements en plus d'une plateforme de vente aux enchères numérique performante.

Approche axée sur le client : adaptée aux préférences des concessionnaires, une croissance d'affaires commerciales grâce aux technologies LiveLanes et LiveAuctioneer.

Avantages stratégiques : une approche complète de vente en gros qui combine les sites physiques et les technologies avancées.

Le centre omnicanal de Halifax est la première étape du déploiement stratégique canadien d'EBlock et la promesse de restructuration du processus d'achat et de vente automobile pour concessionnaires, maximisant l'efficacité et les profits sur un marché en constante évolution.

L'établissement d'EBlock à Edmonton, qui a été conclu en juin passé, accepte maintenant des unités en consignation et gère la logistique tout en poursuivant ses efforts de construction et de réaménagement pour reproduire le modèle de Halifax. Le site d'Edmonton dispose d'un terrain de huit acres qui comprendra un site de reconditionnement avec des aires de services complets, des voies d'évènements de vente aux enchères omnicanaux, en plus d'une intégration intégrale technologique sur la plateforme numérique EBlock. L'ouverture officielle du site devrait se tenir durant le quatrième trimestre de 2005. Des sites supplémentaires seront annoncés au début de 2026.

« L'objectif principal d'EBlock a toujours été d'accroître le succès des concessionnaires », mentionne Scott. « Cela a une grande importance pour moi d'avoir Mark Chatfield à la tête de cet établissement et d'EBlock Atlantic Canada. J'ai eu le plaisir de travailler avec lui dans l'industrie durant plusieurs années et je connais l'immense valeur qu'il apporte à notre organisation. L'équipe d'EBlock et moi sommes très heureux de l'intégration de nos technologies novatrices, de nos installations performantes, et de nos services fiables, que ce soit en ligne ou en personne, pour améliorer l'expérience client pour tous nos partenaires. »

À propos d'EBlock

EBlock développe le marché de la vente en gros automobile en connectant des stratégies éprouvées de vente en gros avec le rendement numérique. L'Entreprise livre une place de marché unique qui combine l'expérience en ligne et physique sur les voies de vente, une « technologie à votre façon » et des services exceptionnels d'experts de l'industrie. EBlock s'engage à l'innovation intelligente qui englobe la technologie connectant le passé, le présent, et l'avenir.

À propos d'E INC.

La mission d'EINC est d'optimiser l'achat et la vente de véhicules en ligne, et la gestion de l'expérience des concessionnaires automobiles et des clients. EINC a une plateforme (la « Plateforme ») qui fournit un accès au marché en gros de vente aux enchères en ligne aux concessionnaires pour la vente et l'achat de véhicule entre concessionnaires, et aux logiciels novateurs pour appuyer la vente au détail en ligne et la gestion d'inventaire des concessionnaires. L'accès à la Plateforme EINC est accompagné de services complémentaires offrant un soutien au concessionnaire pour combler les besoins liés aux ventes aux enchères, y compris l'acheminement du trafic des consommateurs vers leurs propriétés numériques et l'optimisation d'autres processus commerciaux. La place de marché en gros numérique d'EINC est commercialisée sous la marque EBlock, et la suite de produits numériques d'EINC est commercialisée sous la marque EDealer.

Déclaration de mise en garde concernant l'information prospective

Ce communiqué de presse contient des informations prévisionnelles qui reflètent les attentes actuelles de la gestion concernant les résultats et les opportunités à venir pour EINC et ses filiales, incluant l'Entreprise. Les informations prospectives sont généralement identifiées par des mots tels que « sera », « prévoit », « anticipe », « planifie », « envisage », « estime », ou toute autre expression similaire qui exprime des évènements ou des résultats à venir. Plus précisément et sans limitation, ce communiqué de presse contient des informations prospectives concernant l'établissement d'EBlock Edmonton, de son ouverture officielle, de la future position d'EINC et de l'Entreprise, de la vision du marché, des objectifs basés sur sa base de coûts existants, et d'affaires potentielles. Ces déclarations d'information prospective reflètent les croyances actuelles d'EINC et sont basées sur l'information présentement disponible par la gestion, et ni l'Entreprise ni EINC peut garantir que ces énoncées s'avèreront correctes. Bien qu'EINC estime que les attentes et les hypothèses sur lesquelles reposent ces déclarations prospectives sont raisonnables, il ne faut pas se fier indûment à ces déclarations prospectives. De par leur nature, les informations prospectives sont soumises à divers risques et incertitudes (y compris les risques décrits dans les derniers états financiers annuels audités d'EINC), qui pourraient faire en sorte que les résultats réels et les attentes diffèrent considérablement des résultats ou des attentes anticipées exprimées. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces informations prospectives, données à la date des présentes, et de ne pas utiliser ces informations prospectives à d'autres fins que celles prévues. EINC décline toute obligation de mettre à jour publiquement ou de réviser les informations prospectives, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'évènements futurs ou autres, sauf si la loi l'exige.

SOURCE EBlock

Contact médiatique : Michelle Besaw-Parks, Vice-présidente, Marketing et Communications | [email protected] | 802-324-3049