EBlock acquiert TradeHelper & Enchères ESP

Ajout de 24 000 unités vendues annuellement au Québec

TORONTO, le 8 sept. 2021 /CNW/ - EBlock, leader du secteur des enchères automobiles et sous-marque de la société mère, E INC, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de TradeHelper, une place de marché d'enchères numériques entre concessionnaires, ainsi que de sa société mère, Enchères ESP, une maison de vente aux enchères indépendante située à Montréal.

« Cette initiative permet à EBlock d'étendre et de renforcer notre position dans notre marché ayant la croissance la plus rapide du Québec, une région vitale du Canada », a déclaré Jason McClenahan, président et chef de la direction d'E INC. « En intégrant plus de 100 membres d'équipe bilingues expérimentés, nous pouvons mieux servir nos clients dans la langue de leur choix. Et, en ajoutant 24 000 transactions de gros et des milliers de participants au marché, non seulement nous renforcerons notre position au Québec, mais nous aurons un impact majeur pour tous nos concessionnaires dans l'Est du Canada.

Les Enchères ESP, une entreprise familiale de deuxième génération, possède 35 ans d'expérience en tant que l'une des meilleures ventes aux enchères indépendantes au Canada. Le propriétaire Alain Boisvert s'est associé à l'ancien PDG d'ADESA, Stéphane St-Hilaire, pour acquérir le marché d'enchères numérique basé au Québec TradeHelper en décembre 2019.

« Nos clients bénéficieront du réseau d'acheteurs et de vendeurs le plus solide de l'industrie et d'un élargissement de la gamme de produits et services que seule une combinaison d'espace physique et de technologie de pointe peut offrir, a déclaré St-Hilaire, copropriétaire d'ESP et de TradeHelper. « EBlock dispose des bonnes personnes, de la bonne technologie et de la bonne stratégie pour stimuler la croissance formidable que connaît aujourd'hui l'industrie du remarketing des véhicules. Nous sommes ravis d'en faire partie. »

TradeHelper est dirigé par le fondateur Karl Tremblay. Les Enchères ESP et TradeHelper poursuivrons leurs activités comme à l'habitude, les équipes travaillant vers l'objectif commun de vendre un véhicule là où cela a le plus de sens pour le client.

EBlock a été classé comme l'entreprise automobile à la croissance la plus rapide au Canada. La société est la première plate-forme de remarketing pour les revendeurs, les grossistes et les enchères indépendantes, fournissant une plate-forme technologique avec des voies virtuelles en direct, des enchères à heures de début et de fin définies et une expérience d'enchères sans compromis.

À propos d'EBlock

EBlock, une marque E INC, est un leader sur le marché de gros de l'automobile, offrant aux vendeurs et aux acheteurs une plate-forme rationalisée qui combine l'énergie et l'instantanéité d'une vente aux enchères physique avec la commodité et l'efficacité d'une vente aux enchères numérique. Apprenez-en plus sur EBlock sur eblock.ca

À propos d'E INC

E INC est la société mère d'EBlock et d'EDealer, qui relie les expériences de vente en gros et de vente au détail automobiles par le développement, la livraison et le raffinement incessant de l'expérience d'achat en ligne. Les marques, produits et services d'E INC contribuent à maximiser l'efficacité et les économies de coûts grâce à une transparence accrue et à une réduction des risques.

À propos des Enchères ESP et TradeHelper

Enchères ESP est une vente aux enchères d'automobiles en gros physique située à Montréal, au Québec, qui a acquis TradeHelper, une plateforme d'enchères d'automobiles en ligne de concessionnaire à concessionnaire dans l'Est du Canada, en décembre 2019. TradeHelper fournit un marché numérique simple et facile à utiliser pour acheter et vendre des véhicules dans le confort de votre maison ou de votre bureau.

Demandes Médiatiques : Michelle Besaw-Parks, 833-817-7247, [email protected]

