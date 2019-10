EBI Énergie, le Groupe Crevier et Énergir lancent une nouvelle génération de stations-service avec la participation du Circuit électrique

« En tant qu'acteur du domaine des énergies plus propres, EBI Énergie adopte un rôle proactif dans la réduction de l'empreinte carbone de notre société. Ce projet s'inscrit dans notre vision d'offrir au marché du transport de personnes et de marchandises des solutions pour limiter son impact environnemental et réduire ses frais d'exploitation, explique Olivier Sylvestre, directeur du développement - Transport au gaz naturel chez EBI Énergie. Cette station, en plus d'être une initiative issue de l'engagement de trois entreprises québécoises, ajoute un point de service au gaz naturel comprimé (GNC), l'un des principaux carburants alternatifs en Amérique du Nord. »

« Le Groupe Crevier est très heureux de collaborer avec trois fleurons québécois du secteur de l'énergie pour repenser la station-service de demain et ainsi répondre aux besoins évolutifs de nos clients vers des carburants à plus faibles émissions, affirme Jean-François Crevier, président du Groupe. Les réseaux de stations-service doivent s'adapter et s'ouvrir aux nouvelles énergies afin de développer une offre multiénergie intéressante pour la clientèle et cette initiative est un pas de plus dans cette direction ! »

« Énergir se réjouit de l'ouverture de cette station multiénergie, résultat d'une collaboration sans précédent avec trois entreprises énergétiques du Québec. Cette station offre une solution diversifiée en carburant pour répondre aux besoins de la clientèle notamment les transporteurs qui bénéficient d'un point de ravitaillement supplémentaire en gaz naturel comprimé et liquéfié sur l'un des axes routiers les plus fréquentés au Québec », déclare Étienne Champagne, vice-président projets majeurs et développement des marchés émergents chez Énergir.

« L'électrification des transports est une tendance mondiale et le Québec est un des leaders dans ce domaine en Amérique du Nord. Ce mouvement résolument bien engagé nous permet d'entrevoir un avenir meilleur tant au niveau de notre environnement que de notre balance commerciale. Et au Circuit électrique, nous mettons tout en œuvre pour y contribuer », souligne France Lampron, directrice Électrification des transports à Hydro-Québec et présidente du Circuit électrique.

Une offre complète et évolutive de carburants

Située dans la municipalité de Lévis, sur un axe routier stratégique pour les transporteurs, le site offre un point de ravitaillement additionnel pour les véhicules lourds alimentés en gaz naturel comprimé (GNC), en gaz naturel liquéfié (GNL) et en diesel. Tous les postes destinés à la clientèle commerciale sont automatisés et accessibles 24 heures sur 24.

Quant aux véhicules légers, en plus des quatre îlots de ravitaillement en essence et diesel, les automobilistes peuvent aussi se recharger en électricité. La superstation universelle de quatre bornes rapides a été financée par le Circuit électrique d'Hydro-Québec.

Le Groupe Crevier a profité des travaux de construction pour mettre en place la canalisation souterraine nécessaire à l'acheminement de l'hydrogène vers les pompes actuelles advenant que les véhicules propulsés par ce type de carburant fassent leur entrée sur le marché.

À propos d'EBI

Fondée en 1960, EBI est une entreprise familiale à l'avant-garde se démarquant par son apport innovant visant une interaction durable entre l'environnement et la valorisation énergétique. Acteur économique important au Québec et au Costa Rica, EBI emploie plus de 900 personnes dans les secteurs des services environnementaux et de la production d'énergie renouvelable. Leader dans son domaine, l'entreprise opère le plus important réseau de stations publiques de ravitaillement en gaz naturel comprimé (GNC) au Canada où plus de 240 véhicules s'y ravitaillent quotidiennement. En tant que chef de file, EBI vise à poursuivre le déploiement de ce carburant à faible empreinte carbone au cours des prochaines années.

À propos du Groupe Crevier

Le Groupe Crevier est une entreprise familiale québécoise de troisième génération et un chef de file canadien dans la distribution d'énergies et de lubrifiants industriels. Fondée en 1945 par Émile Crevier, l'entreprise compte aujourd'hui plus de 200 stations-service. Elle agit comme distributeur de produits pétroliers pour des clients commerciaux par l'entremise de ses divisions Ventes en gros et Carburants d'aviation. Le Groupe est également impliqué dans la distribution de produits lubrifiants tels que les huiles, les graisses, les fluides et les produits connexes. Diverses acquisitions ont permis à l'organisation de distribuer ses produits lubrifiants à plus de 3 200 clients à travers le pays.

À propos d'Énergir

Comptant plus de 7 milliards de dollars d'actifs, Énergir est une entreprise diversifiée du secteur énergétique dont la mission est de répondre de manière de plus en plus durable aux besoins énergétiques de ses quelque 520 000 clients et des communautés qu'elle dessert. Principale entreprise de distribution de gaz naturel au Québec, Énergir y produit également, par le biais de filiales, de l'électricité à partir d'énergie éolienne. Aux États-Unis, par le biais de filiales, l'entreprise est présente dans près d'une quinzaine d'États où elle produit de l'électricité de sources hydraulique, éolienne et solaire, en plus d'être le principal distributeur d'électricité et le seul distributeur de gaz naturel de l'État du Vermont. Énergir valorise l'efficacité énergétique, investit et s'investit dans des projets énergétiques novateurs tels que le gaz naturel renouvelable et le gaz naturel liquéfié et comprimé. Par le biais de ses filiales, elle offre également une variété de services énergétiques. Énergir souhaite devenir le partenaire recherché et apprécié par tous ceux et celles qui aspirent à un avenir énergétique meilleur.

À propos du Circuit électrique

Le Circuit électrique est le plus important réseau de recharge public du Québec. Il compte plus de 2 000 bornes, dont 215 de recharge rapide, déployées dans 16 régions du Québec. Les utilisateurs du Circuit électrique bénéficient d'un service d'assistance téléphonique 24 heures sur 24 exploité et géré par CAA-Québec. Le site Web lecircuitelectrique.com et l'application mobile Circuit électrique pour iOS et Android sont mis à jour au fur et à mesure que de nouvelles bornes sont déployées.

SOURCE Énergir

Renseignements: Audrey Castonguay, EBI Énergie, 514 605-1704, acastonguay @ebiqc.com; Nathalie Vachon, Groupe Crevier, 514 208-1817, relations-comm @crevier.ca; Maude Hébert-Chaput, Énergir, 514 598-3449, maude.hebert-chaput@energir.com; Louis-Olivier Batty, Hydro-Québec, 514 289-4214, batty.louis-olivier @hydro.qc.ca

Related Links

https://www.energir.com/