eBay reconnaît l'excellence du commerce électronique canadien avec le concours entrepreneur de l'année 2021

Au cours d'une année pendant laquelle l'impact économique de la COVID-19 a continué à se faire sentir, eBay Canada célèbre le succès des petites entreprises et annonce un nouveau partenariat avec la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante

Durant le premier semestre de l'année, le nombre de PME canadiennes vendant sur la plateforme d'eBay a augmenté de 50 % par rapport à la même période en 2019, avant la pandémie

TORONTO, le 13 oct. 2021 /CNW/ - Malgré la persistance de l'environnement négatif causé par la COVID-19 auquel les petites entreprises sont confrontées, eBay Canada célèbre la force de l'esprit entrepreneurial de son site en annonçant les gagnants de son 17e concours annuel Entrepreneur de l'année, lequel honore les petits détaillants canadiens qui connaissent beaucoup de succès sur le site mondial d'eBay.

« eBay permet aux petites entreprises canadiennes de communiquer instantanément avec plus de 150 millions d'acheteurs actifs dans le monde, ce qui leur donne la possibilité de développer des activités florissantes au sein des communautés locales. Notre site a été conçu pour offrir des occasions économiques aux entreprises de toutes formes et tailles, et la mission de notre équipe canadienne est d'aider nos vendeurs à réussir », a déclaré Rob Bigler, directeur général d'eBay Canada. « Les prix de reconnaissance d'eBay mettent depuis longtemps en lumière l'esprit entrepreneurial canadien qui s'épanouit sur notre site. Les gagnants de cette année - malgré les défis persistants de la pandémie - ne font pas exception à cette règle. »

Voici les gagnants du concours Entrepreneur de l'année 2021 d'eBay Canada :

Entrepreneur de l'année - Dave Turgreon de Dragon Spinz , Lévis, QC. Parajuriste dans le secteur juridique et financier, Dave est devenu entrepreneur en ligne, une décision judicieuse, car son entreprise de pièces de vélos continue de croître. Son chiffre d'affaires est passé aux deux et aux trois chiffres, et il vend ses produits aux cyclistes du monde entier toute l'année.

Jehan Zeb de , . Après avoir émigré du au , Jehan s'est découvert une passion pour les pièces de monnaie et les billets de banque canadiens et dirige maintenant une entreprise en ligne prospère qui aide les acheteurs du monde entier à développer leurs collections. Entrepreneur émergent en commerce électronique de l'année - Karina Bogle de K Bogle 05 , Stratford, ON . L'achat du magasin de chaussures dans lequel elle travaillait adolescente a été un moment important dans la vie professionnelle de Karina. Toutefois, l'adoption du commerce électronique pour maintenir son entreprise et prospérer pendant la pandémie s'est révélée une réalisation professionnelle encore plus grande.

Les informations complètes sur les gagnants sont disponibles ci-dessous.

« Les Prix de l'entrepreneur de l'année d'eBay Canada mettent en évidence l'engagement, la créativité et la résilience des petites et moyennes entreprises aux quatre coins du pays. La COVID-19 a accéléré notre transition vers l'économie de demain, et les gagnants du concours de cette année démontrent clairement que le virage numérique est une avenue prometteuse pour la prospérité des entrepreneurs canadiens », a déclaré l'honorable Mary Ng, ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international du Canada.

« Je félicite l'ensemble des gagnants et des finalistes, qui ont su innover et relever avec brio les défis sans précédent entraînés par la pandémie. »

Avec les défis incessants de la pandémie mondiale auxquels les petites entreprises canadiennes ont été confrontées, eBay Canada a poursuivi le programme accélérateur « Toujours en marche » lancé au début de la pandémie et conçu pour permettre aux entreprises hors ligne d'adopter la plateforme eBay. Depuis son lancement initial, des centaines de milliers d'entreprises en Amérique du Nord ont participé au programme pour s'implanter en ligne rapidement et efficacement grâce à eBay.

De plus, eBay Canada a annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat avec la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) pour offrir aux petites entreprises canadiennes ayant une inscription aux Boutiques eBay une adhésion annuelle sans frais supplémentaire à la FCEI afin de les aider à se développer. Les détenteurs de Boutiques eBay auront accès aux avantages et rabais exclusifs de la FCEI comme à un soutien pédagogique, notamment à des lignes d'assistance conçues pour aider les chefs d'entreprise qui souhaitent poser des questions sur les ressources humaines, la conformité, l'exploitation et plus encore.

« Ces 12 derniers mois, nous avons collaboré étroitement avec eBay Canada sur divers projets, comme #JechoisisPME et Samedi PMEMC, afin d'encourager les Canadiens à soutenir les PME. Nous avons également travaillé ensemble pour mieux informer les membres FCEI sur les stratégies d'expansion à l'international avec eBay », indique Laura Jones, vice-présidente exécutive et chef de la stratégie à la FCEI. « À la FCEI, nous avons pour mission d'appuyer la réussite de toutes les PME au pays. Nous sommes donc ravis d'établir ce partenariat qui permettra aux vendeurs qui ont une boutique eBay de profiter de tous les services et avantages que nous offrons à nos membres ».

On prévoit que d'ici la fin de cette année, les ventes du commerce électronique de détail au Canada atteindront 86,52 milliards de dollars canadiens, soit presque deux fois plus que le total de 2019 et plus de 13 % des ventes au détail totales de 2021. Les ventes des PME canadiennes sur eBay indiquent une tendance de croissance similaire, c'est-à-dire une croissance à deux chiffres par rapport à la période précédant la pandémie. Et de plus en plus de PME utilisent le site eBay : durant le premier semestre de l'année, le nombre de PME canadiennes vendant sur la plateforme d'eBay a augmenté de 50 % par rapport à la même période en 2019.

« La vente au détail au Canada est passée en ligne à la suite de la pandémie mondiale. Les petites entreprises, en particulier, ont réalisé le pouvoir du commerce électronique et constaté l'existence de nouvelles possibilités de croissance », a ajouté Bigler. « Les gagnants du concours Entrepreneur de l'année de cette année illustrent à quel point le marché mondial d'eBay peut être efficace pour les petites entreprises et peut les aider à réussir malgré une autre année difficile causée par la pandémie de la COVID-19. »

Cette année, les gagnants recevront un prix en argent allant de 10 000 à 15 000 dollars canadiens à investir dans leur entreprise, une inscription d'un an gratuite à une Boutique eBay de niveau supérieur et des consultations trimestrielles avec un expert en développement des affaires d'eBay Canada. Voir les informations complètes sur les gagnants ci-dessous.

Entrepreneur de l'année :

Tout en travaillant en tant que parajuriste dans le secteur financier, Dave Turgeon, de Lévis, au Québec, a commencé à collectionner et à vendre des CD rares sur eBay pour passer le temps. Pendant la crise financière de 2008, Dave a pris la grande décision de devenir entrepreneur à temps plein sur eBay.

Lorsque Dave a voulu développer son entreprise en vendant une nouvelle catégorie de produits, il a contacté l'un des plus grands distributeurs de pièces de vélos en Amérique du Nord et lui a proposé de l'aider à vendre ses produits en ligne avec son entreprise eBay. Le distributeur a accepté, et la société Dragon Spinz est née. Impressionné par les ventes en ligne de Dave (les premiers objets ont été vendus dans l'heure suivant leur mise en vente sur eBay), le fournisseur a rapidement augmenté la liste des produits vendus par Dragon Spinz.

Dave a continué à consolider sa réputation dans cette industrie et travaille maintenant avec sept fournisseurs mondiaux différents. Il est en voie de faire plus du double de son volume de ventes cette année, après avoir observé une augmentation de 120 % en 2020. L'exportation a été un facteur clé de la croissance de Dave et lui a permis d'attirer de nouveaux clients et de maintenir ses ventes pendant l'hiver au Canada - un avantage essentiel pour l'industrie du vélo, qui est saisonnière.

Micromultinationale de l'année

En 1994, Jehan Zeb a quitté le Pakistan pour se rendre à Vancouver afin de poursuivre ses études. Peu de temps après, il a commencé à travailler comme associé aux ventes dans un dépanneur local à Vancouver où il a développé une passion inattendue pour les pièces de monnaie. Il attribue cette passion aux pièces commémoratives canadiennes qu'il voyait chaque jour à la caisse.

Jehan a continué à cultiver ce passe-temps pendant ses loisirs. Allant au-delà des pièces commémoratives, il a participé à des salons professionnels, s'est joint à des groupes de collectionneurs locaux et a commencé à vendre des pièces de monnaie canadiennes commémoratives sur eBay sous le nom de Mahin 888.

L'accès à un marché mondial d'acheteurs faisait partie du plan de croissance de Jehan, puisque près de la moitié du total de ses ventes provenaient de l'extérieur du Canada, notamment d'Israël, de Russie et des États-Unis (qui, à eux seuls, représentent 20 % de ses ventes). En 2018, il a quitté son emploi de directeur de magasin pour exploiter à temps plein son entreprise de vente de pièces de monnaie sur eBay, vendant plus de 10 000 objets par an et recueillant plus de 28 000 avis positifs. En songeant à une clientèle internationale lors de l'approvisionnement de ses stocks, son entreprise reste concurrentielle à l'échelle mondiale, et cette année, la tendance de son chiffre d'affaires indique une croissance annuelle de 150 %.

Entrepreneur émergent en commerce électronique de l'année :

Karina a commencé à travailler chez White-Balmer Shoes alors qu'elle était à l'école secondaire. Le travail dans cette boutique locale de Stratford, en Ontario, lui a donné la passion pour les chaussures, ce qui l'a incitée à déménager à Toronto, où elle a dirigé un grand distributeur de chaussures.

Dix ans plus tard, elle est retournée dans sa ville natale et a acheté White-Balmer. Peu de temps après, la première vague de la pandémie de COVID-19 a forcé Karina à fermer temporairement les portes de son entreprise. Ce défi majeur l'a incitée à accélérer la mise en œuvre de son projet qui était de mettre en ligne une boutique physique locale. La première étape de son projet de commerce électronique fut de concevoir un site Web et de lier ses stocks au site mondial d'eBay.

eBay est rapidement devenue la principale source de ventes en ligne pour White-Balmer et représentait environ un tiers du total des ventes. Karina indique que les ventes de sa boutique eBay lui ont permis de garder ses vendeurs actuels et de se développer en ajoutant du personnel pour répondre à la demande en ligne. eBay est maintenant le site mondial principal de White-Balmer, et Karina souhaite élargir son offre de produits et accéder à de nouveaux marchés internationaux.

