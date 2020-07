eBay Canada lance #ÉditoseBay pour célébrer ses 25 ans

Le chef de file du commerce électronique s'associe aux plus grands influenceurs du pays

TORONTO, le 14 juill. 2020 /CNW/ - eBay Canada dévoile aujourd'hui sa campagne #ÉditoseBay pour célébrer le 25e anniversaire de l'entreprise et souligner la contribution exceptionnelle des Canadiens à sa plateforme de commerce électronique. Cette campagne réunit les coups de cœur de grands influenceurs canadiens, toutes catégories confondues, qu'il s'agisse d'objets neufs, remis à neuf ou anciens. Les collections d'objets sont publiées sur la page eBay.ca/editosebay.

« eBay a vu le jour dans la Silicon Valley il y a presque un quart de siècle, mais peu de gens savent que le premier objet mis en vente sur eBay a été acheté par un Canadien de l'île de Vancouver », confie Rob Bigler, directeur général d'eBay Canada. « Par ailleurs, les PME canadiennes ont utilisé activement la plateforme dès le premier jour. C'est ainsi que nous avons lancé notre site canadien eBay.ca cinq ans plus tard, en 2000. La campagne #ÉditoseBay nous permet de démontrer que la mission d'eBay est toujours d'actualité malgré les années : mettre en relation les acheteurs et les vendeurs. »

Les vendeurs inscrits sur eBay.ca ont accès à un bassin de plus 170 millions d'acheteurs situés aux quatre coins du monde et peuvent vendre aussi bien à l'échelle locale qu'internationale. Qu'ils recherchent des objets rares ou en demande, les consommateurs canadiens peuvent faire leurs achats l'esprit tranquille grâce aux protections d'eBay qui leur garantissent un service de qualité exceptionnelle.

Six des plus grands influenceurs du pays, reconnus pour leur style unique et leur flair en matière de tendance, vous présentent dans les #ÉditoseBay leurs favoris dans les domaines de la mode, de la décoration, de la cuisine, des technologies, de l'automobile, des objets de collection et des chaussures de sport. Les Canadiens qui partagent ces passions pourront ainsi faire de belles trouvailles, y compris des produits locaux, et suivre les grandes tendances et précieux conseils mis en valeur par les influenceurs. #ÉditoseBay est disponible dès aujourd'hui et tout au long de l'année.

Voici les influenceurs de la campagne #ÉditoseBay :

Tyrone Edwards @mr1loveto : Journaliste pour l'émission ETALK à CTV - Souvenirs et articles de sport et objets de collection

Briony Douglas @briony : Photographe et artiste visuelle - Chaussures et objets de collection

Amber Mac @ambermac : Entrepreneure et spécialiste en technologie - Technologie (objets neufs et remis à neuf)

Devin Connell @thisiscrumb : Chef et auteur - Maison et jardin (objets neufs et remis à neuf)

Nhu Nguyen @dear_nhu : Technicienne Porsche certifiée Classique et Argent - Pièces et accessoires automobiles

Cary Tauben @carytauben: Styliste et rédacteur mode - Mode et accessoires (objets rétros entre autres)

« 2020 était destinée à être une année spéciale pour eBay. Nous nous devons de souligner cet anniversaire particulier », déclare M. Bigler. « Bien que la pandémie ait été un défi de taille pour eBay, elle nous a permis de poursuivre notre objectif de soutenir les petites entreprises en les aidant à surmonter cette période difficile. Je tiens à remercier tous ceux qui ont façonné notre histoire, autant notre équipe, que les acheteurs, vendeurs, partenaires d'affaires et différents organismes gouvernementaux. #ÉditoseBay est la première d'une série de belles initiatives pour souligner notre 25e anniversaire. »

