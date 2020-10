Le programme souligne les efforts d'entrepreneurs passionnés et résilients d'un bout à l'autre du pays, qui illustrent l'esprit d'eBay depuis son lancement il y a 25 ans.

TORONTO, le 19 oct. 2020 /CNW/ - eBay Canada a annoncé le lancement de son Panthéon des vendeurs eBay, qui met en vedette 25 vendeurs dans le cadre de la célébration du 25e anniversaire d'eBay. Le programme souligne l'esprit entrepreneurial de 25 vendeurs uniques d'eBay au Canada, en présentant les histoires personnelles et professionnelles fascinantes qui les ont menés sur eBay.

Le premier objet vendu sur eBay était un pointeur laser d'occasion et il a été acheté par un Canadien pour 14,83 $. Le programme Panthéon des vendeurs eBay vise à présenter la diversité des vendeurs qui ont utilisé eBay au cours du dernier quart de siècle. Ils ont vendu des produits allant des pointeurs laser d'occasion aux chaussures neuves, en passant par les souvenirs sportifs et les bijoux faits à la main, à des acheteurs aussi bien au Canada que dans le reste du monde. Aujourd'hui, les Canadiens se tournent vers eBay pour trouver de belles aubaines, tout en profitant d'un choix inégalé et d'une expérience hors pair. Avec plus de 1,5 milliard d'objets à explorer et plus de 1 milliard de dollars dépensés par les Canadiens chaque année, eBay est la destination logique pour les acheteurs à la recherche d'une sélection unique.

« Les vendeurs sont le fondement d'eBay », a déclaré Rob Bigler, directeur général d'eBay Canada. « Les 25 dernières années nous ont montré à quel point notre communauté de vendeurs est entrepreneuriale, résiliente et passionnée, et que toutes les histoires et tous les vendeurs sont uniques. Il a été presque impossible de sélectionner seulement 25 vendeurs pour le Panthéon des vendeurs, et cet échantillon ne représente vraiment qu'un aperçu des incroyables entrepreneurs canadiens sur eBay. Nous leur sommes très reconnaissants pour leur dévouement et leur soutien au cours des 25 dernières années et nous sommes très heureux de poursuivre l'aventure avec eux pour de nombreuses années encore. »

Le Panthéon des vendeurs eBay se trouve à la page cafr.ebay.ca/pantheon , où les noms, les visages et les histoires des entrepreneurs et de leur petite entreprise sont présentés dans leur intégralité. Voici les vendeurs inscrits au Panthéon des vendeurs eBay (en ordre alphabétique) :

Tina Braumberger

Vancouver, Colombie-Britannique

Passionnée de la mode, Tina Braumberger voulait donner une deuxième vie à ses vêtements et contribuer à réduire la quantité de déchets créés par l'industrie de la mode. eBay s'est révélé l'endroit parfait pour lancer Do Better Studios et réaliser ses rêves de « recommerce ».

William Chong

Toronto, Ontario

William Chong adorait jouer avec des cartes de collection et aller à son magasin de jouets et passe-temps favoris lorsqu'il était enfant. Il a un jour décidé de vendre ses cartes sur eBay comme passe-temps, où il a eu beaucoup de succès en créant des liens avec la communauté de collectionneurs de cartes. Il n'aurait jamais pensé qu'un jour il achèterait la boutique de cartes où il jouait enfant, ainsi que deux autres magasins, le tout grâce à eBay.

Craig Dawson et Rick Belanger

Toronto, Ontario

Collectionneurs de jouets et de poupées de culture pop, Craig Dawson et son mari, Rick Belanger, vendaient leurs Barbies, souvenirs télévisuels et Beanie Babies dans les salons du jouet. Lorsqu'ils ont entendu parler d'eBay, ils ont lancé leur entreprise en ligne et commencé à vendre leurs objets en temps réel à des collectionneurs de partout dans le monde, comme revenu complémentaire. Ils profitent maintenant de leur succès pour donner au suivant en enseignant à d'autres chasseurs de friperies et revendeurs comment faire d'eBay une source de revenus, avec leur chaîne YouTube 2DogsDigs.

Eric Dempsey

Halifax, Nouvelle-Écosse

Eric Dempsey a commencé à vendre ses fournitures de navigation en ligne lorsque le commerce électronique a démarré, mais il ne pouvait vendre que pendant la haute saison de navigation au Canada. Après avoir lancé sa Boutique eBay dans le cadre du programme Relance du commerce de détail en 2019, Eric a élargi sa clientèle pour inclure la vaste communauté d'acheteurs internationaux d'eBay. Depuis, sa Boutique eBay, The Binnacle, enregistre un volume de ventes élevé à longueur d'année.

Jarvis Du

Mississauga, Ontario

S'efforçant de réduire la récrimination à l'égard des appareils remis à neuf, Jarvis Du et son équipe de Refurb.io se servent d'eBay pour vendre leurs ordinateurs prêts à l'emploi, remis à neuf et conçus sur mesure. Les gens peuvent ainsi se procurer des ordinateurs en parfait état à très bon prix, et les déchets électroniques ne se retrouvent pas dans les dépotoirs.

Simon Duguay

Jonquière, Québec

Souhaitant faire un peu d'argent après avoir obtenu son diplôme, Simon Duguay a décidé de commencer à vendre des vêtements sur eBay. Il a ajouté une de ses miniatures à ses stocks et s'est aperçu que la demande et les marges de profit étaient beaucoup plus grandes. Quelques années plus tard, le magasin de jeux et loisirs de Simon au Saguenay (Québec) est en plein essor et a même dépassé le million de dollars en ventes annuelles en 2019.

Lamia El-Khouri

Toronto, Ontario

Lamia El-Khouri n'aurait jamais pensé faire un jour partie des meilleurs vendeurs sur eBay. Tout a débuté lorsqu'elle a commencé à fabriquer des bijoux d'après les magnifiques ornements observés alors qu'elle étudiait les cultures anciennes dans le cadre de sa maîtrise. Au début, ce n'était qu'un passe-temps, mais lorsqu'elle a essayé de vendre ses bijoux en ligne, elle a réalisé qu'elle n'était pas la seule à être fascinée par ces motifs.

Royce Hall

Newdale, Manitoba

Cherchant une façon de s'occuper après la retraite, Royce Hall a commencé à vendre des timbres et des pièces de collection sur eBay. Cette expérience lui a finalement apporté beaucoup plus que ce à quoi il s'attendait. Royce a beaucoup apprécié l'aspect social de la vente sur eBay et a eu la chance de créer des amitiés durables avec les personnes qu'il a rencontrées en cours de route.

Edie Jamieson

Bedford, Nouvelle-Écosse

Mère au foyer, Edie Jamieson cherchait une façon de gagner un peu d'argent tout en enseignant à domicile à ses enfants. eBay l'a aidée à réaliser des profits avec sa friperie tout en enseignant à ses enfants et à ses sœurs tout ce qu'il faut savoir sur l'exploitation d'une entreprise depuis la maison.

Althea Johnson

Toronto, Ontario

Althea Johnson a découvert les incroyables bienfaits des cosmétiques coréens lors de vacances à Séoul. De retour à Toronto, elle a réalisé qu'elle ne pouvait commander les produits qu'elle voulait que par les États-Unis, et c'est à ce moment que son esprit entrepreneurial a fait surface. Elle a trouvé un fournisseur, a commencé à vendre sur eBay et a même ouvert un magasin dans la Petite Italie. Maintenant, Althea partage les formidables bienfaits des cosmétiques coréens avec les amateurs de partout en Amérique du Nord.

Mandy Kennett

Oakville, Ontario

Passionnée des ours en peluche, Mandy Kennett s'est inscrite sur eBay pensant vendre quelques oursons, et peut-être même s'en acheter d'autres. Elle était loin de se douter que son aventure eBay deviendrait une fructueuse entreprise de vente d'objets de collection rares de partout dans le monde et qu'elle y trouverait aussi une communauté de soutien.

Adrien Lavoie

Gatineau, Québec

S'inspirant de l'expérience acquise en travaillant pour un autre vendeur eBay, Adrien Lavoie a réalisé son objectif de lancer sa propre Boutique. WBoardshop a d'abord été un projet parallèle qu'il exploitait depuis le sous-sol de ses parents pendant ses études universitaires. La Boutique a vite pris son envol, et Adrien a délaissé la vente de planches à roulettes pour se concentrer sur les chaussures. Puisqu'adidas et Reebok lui demandaient aussi de vendre leurs produits, Adrien a dû acheter un entrepôt de 11 000 pieds carrés pour satisfaire à la demande.

Ajay Mirchandani

Richmond Hill, Ontario

Fondateur de Bleacher Bum, Ajay Mirchandani avait déjà l'esprit entrepreneurial lorsqu'il a commencé à vendre d'anciens chandails de baseball sur eBay. Ce grand amateur de sport a graduellement ajouté des stocks liés aux sports et des objets de son autre entreprise à sa Boutique eBay, et ses ventes en ligne battent maintenant des records.



Imran, Aman, Asad et Ali Nasser

Toronto, Ontario

Avec leur don pour trouver des vêtements de sport rétro et rares, les frères Nasser, Ali, Aman, Asad et Imran, ont décidé de se lancer en affaires sur eBay.s En raison de l'augmentation de la demande pour leurs trouvailles uniques, ils ont embauché leurs amis et des membres de leur famille et ont élargi leurs activités pour inclure des chandails de groupes rétro et des articles de mode repensés pour femmes. Les frères continuent de partager leurs trésors avec des collectionneurs étrangers grâce à leur Boutique eBay ainsi qu'avec une clientèle locale dans leur magasin de détail situé sur la rue Queen Ouest, à Toronto.

Jessica Oman et Johann Furrer

Vancouver, Colombie-Britannique

Les propriétaires de Storage Warriors, Jessica Oman et Johann Furrer, ont eu beaucoup de succès à parcourir les ventes de locaux de rangement et de biens immobiliers pour y trouver des trésors oubliés, qu'elles revendaient à profit en ligne à de nouveaux propriétaires heureux. eBay les a aidées à élargir leur clientèle de chasseurs de trésors à l'internationale et à maintenir leurs revenus pendant la pandémie.

Trevor Otterson

Truro, Nouvelle-Écosse

Intéressé par les objets de collection depuis son enfance, Trevor a réalisé qu'eBay était le marché parfait pour acheter et vendre des pièces, des billets de banque et des cartes à collectionner. Lorsqu'on lui a diagnostiqué une maladie rare du dos, sa populaire Boutique eBay l'a aidé à continuer à profiter de son passe-temps et à partager sa passion pour les objets de collection avec les autres.

Aris Pappas

Burlington, Ontario

Aris Pappas a été attiré par eBay pour ses millions d'acheteurs engagés. Il savait que c'était l'endroit idéal pour lancer son entreprise d'enseignes numériques en 2008. Ses produits étaient si populaires que ses acheteurs s'inscrivaient à eBay principalement pour se les procurer. Grâce à une croissance annuelle des ventes de 100 %, Aris travaille désormais avec certaines des plus grandes chaînes de restaurants et possède une boutique à West Palm Beach, en Floride. Il n'en délaisse toutefois pas moins eBay, qui lui permet d'accéder à une foule d'outils promotionnels, à un grand bassin d'acheteurs potentiels et à des données sur le marché.

Michel Paquin

Sainte-Julie, Québec

Michel Paquin a été embauché pour aider Le Monde du Foyer à augmenter ses ventes d'abris de jardin, de foyers et d'accessoires. L'entreprise fonctionnait principalement sur papier à l'arrivée de Michel, mais ce dernier l'a aidée à optimiser sa Boutique eBay pour augmenter son taux de conversion et accroître ses activités, passant d'une équipe de 2 à 25 employés.

Dhiren Punjabi

Brampton, Ontario

Lorsque Dhiren Punjabi a immigré au Canada, un propriétaire d'entreprise du nom de Manu lui a donné son premier emploi en gestion d'entrepôt et en vente. Même s'il n'avait aucune expérience du commerce de détail, l'ambition et le dur travail de Dhiren ont propulsé l'entreprise vers de nouveaux sommets. En ajoutant eBay à l'équation, l'entreprise a rapidement atteint des ventes en ligne d'un million de dollars.

Shaun Smith et Stephanie Markham

Haida Gwaii, Colombie-Britannique

Shaun Smith s'est initié au commerce électronique en aidant son père à vendre ses œuvres d'art sur eBay. Il a vite réalisé qu'il s'agissait d'une excellente plateforme pour aider les autres artistes autochtones à partager la beauté de leur travail avec les collectionneurs du monde. Shaun et sa partenaire Stephanie aident maintenant les artistes locaux de leur communauté sur Haida Gwaii en achetant leurs créations et en les revendant dans leur Boutique eBay. Ils envisagent aussi d'ouvrir un magasin avec pignon sur rue.

Nima Tahmassbi

Montréal, Québec

Nima Tahmassbi a commencé en vendant un peu de tout sur eBay, puis il s'est concentré sur la demande croissante pour les climatiseurs. Bien vite, son entreprise s'est consacrée à d'autres besoins en plus de celui de rafraîchir les gens. Nima a établi des relations courantes avec Habitat pour l'humanité et la Bourse du Samaritain afin de fournir aux gens l'équipement et le soutien nécessaires en temps de crise.

Marco Thorne

Cornwall, Île-du-Prince-Édouard

Marco Thorne, amateur de hockey, rêvait de pouvoir un jour quitter son emploi d'enseignant pour vendre de l'équipement de hockey à plein temps. Lorsqu'il a finalement fait le saut et ouvert une boutique à l'Île-du-Prince-Édouard, il a mis ses produits en ventes sur eBay, d'où il tire actuellement le quart de ses revenus. L'une des choses que Mario aime le plus de son entreprise est d'aider les familles à trouver de l'équipement de hockey abordable.



Eric Tripp

Osgoode, Ontario

Pendant ses quarts de nuit comme chauffeur d'autobus à Ottawa, Eric Tripp a remarqué que les gens laissaient de précieux objets sur le trottoir avant la collecte des ordures. Il a vu l'occasion de récupérer les pièces en parfait état à l'intérieur des électroménagers jetés et de les vendre en ligne. Après quelques années d'efforts, Eric a pu quitter son emploi et subvenir aux besoins de sa famille avec les revenus de sa Boutique eBay.

Keeley Wamback

Bridgewater, Nouvelle-Écosse

Mère célibataire, Keeley Wamback devait trouver une source de revenus qui lui permettrait de rester à la maison pour prendre soin de son bébé, né avec une artère endommagée au bras. Elle avait toujours aimé magasiner les friperies et avait remarqué que les gens avaient du succès sur eBay avec cette activité. En commençant avec quelques objets de sa propre garde-robe, Keeley a lancé sa Boutique eBay et a maintenant plus de 1 000 morceaux en stock. Elle gagne suffisamment pour subvenir aux besoins de sa famille.

Julie Yoo

Toronto, Ontario

Julie Yoo a découvert le commerce électronique en 1998. Étudiante en histoire de l'art intéressée par tout ce qui est rétro, elle a été séduite par l'excitation de commander un article coûteux pour ses trouvailles rétro de luxe. Elle a ouvert deux boutiques à Toronto : une boutique de vente en consignation de luxe pour femmes, puis une boutique de vente en consignation pour hommes, à côté. C'est grâce au succès de ses ventes en ligne que son entreprise a survécu à la fermeture temporaire obligée par la pandémie.

