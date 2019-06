Ebates.ca accueille Walmart comme partenaire affilié « Premiere »

TORONTO, le 5 juin 2019 /CNW/ - Tandis que les Canadiens se préparent pour l'été, Ebates.ca annonce qu'il s'associe à Walmart.ca pour offrir à plus de 5 millions de membres des remises en argent sur leurs achats en ligne. Ce jour marque le retour de Walmart.ca dans la catégorie partenaire affilié grâce à un nouveau partenariat « Premiere » avec Ebates.ca.

« Nous sommes ravis que Walmart ait décidé de faire confiance à Ebates.ca en devenant partenaire affilié "Premiere", » explique Belinda Baugniet, vice-présidente marketing et spécialiste des achats chez Ebates.ca. « Avec maintenant la possibilité d'accumuler des remises en argent sur l'excellente sélection de produits à prix avantageux de Walmart, les Canadiens peuvent réellement profiter de la promesse Walmart d'économiser plus et de vivre mieux. »

Walmart célèbre 25 ans de présence en sol canadien cette année, un jalon important pour le géant du commerce au détail, et leur site Web est visité chaque jour par plus de 750 000 clients. Les membres d'Ebates.ca auront accès aux plus récentes chutes de prix, aux derniers coupons et codes promotionnels, de même qu'à la livraison gratuite pour les commandes de plus de 50 $, en plus de recevoir leurs remises en argent d'Ebates.ca.

À propos d'Ebates inc. La marque Ebates appuie une solide communauté d'acheteurs avertis à travers le monde et a versé près d'un milliard en remise à ses membres mondialement. L'adhésion à Ebates.ca est gratuite et permet au consommateur de magasiner en ligne chez plus de 750 de ses détaillants renommés favoris tout en gagnant une remise en argent sur chacun de ses achats, cette remise est payée tous les trimestres sous forme de #Mégachèque ou via PayPal. Fondée en 1998, Ebates a débuté son expansion à l'international avec le lancement en 2012 d'Ebates Canada, dont le siège social se situe à Toronto, et l'entreprise a été acquise par Rakuten, inc. en 2014. Ebates.ca est fièrement et spécifiquement conçue par les Canadiens et pour plus de 5 millions de Canadiens, un nombre qui ne cesse de croître.

