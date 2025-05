BRAMPTON, ON, le 28 mai 2025 /CNW/ - EB Games est ravi d'annoncer le retour des événements lancement de nuit, prévus pour le 5 juin prochain. Les passionnés de jeux vidéo sont invités à se joindre à la compagnie pour cette soirée électrisante afin de célébrer le lancement de la Nintendo Switch 2 ainsi qu'une dizaine de nouveaux jeux et accessoires. Des quantités limitées d'articles seront disponibles en magasin, alors faites vite! Pour l'occasion, nos magasins offriront un vaste choix d'accessoires, jouets et autres produits essentiels de jeu pour enrichir votre expérience.

De plus, afin d'ajouter à l'effervescence, EB Games organisera une activation spéciale Mario Kart World sur la rue Crescent pendant les festivités du week-end de course du Crescent Street Grand Prix Festival.

Cette initiative offrira aux fans la chance de se plonger dans l'expérience palpitante de Mario Kart World, et ce, en plein cœur des festivités de ville.

Stéphane Tétrault, propriétaire d'EB Games, a exprimé son enthousiasme :

« Je suis incroyablement fier de ce que l'équipe a accompli ces dernières semaines. Le retour des lancements de minuit et l'organisation des événements du week-end de course démontrent.»

Jim Tyo, président d'EB Games, a ajouté :

« Le lancement de la Nintendo Switch 2 le 5 juin sera une journée épique pour la communauté du jeu. Nous sommes ravis d'annoncer que nous ouvrirons 132 magasins à minuit (HAE), s'assurant ainsi que nos clients soient parmi les premiers à y jouer. »

EB Games est une compagnie fièrement Canadienne, bâtie par des fans, et ce, pour des fans. Joignez-vous à nous pour ces événements excitants et vivez la magie du jeu avec EB Games.

À PROPOS D'EB GAMES CANADA

Avec plus de 185 magasins à travers le Canada, EB Games est le chef de file du marché des jeux vidéo et des jouets et objets de collection liés à la culture pop. Spécialiste communautaire par excellence, l'équipe d'EB Games est animée par la passion et un engagement indéfectible à offrir une expérience unique de produits et de services à ses clients.

