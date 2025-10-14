MONTRÉAL, le 14 oct. 2025 /CNW/ - EB Games annonce l'ouverture d'un nouveau magasin concept au cœur des Cours Mont-Royal à Montréal, marquant la première ouverture d'un magasin EB Games depuis le rachat de GameStop Canada par l'entrepreneur québécois Stephan Tétrault en juin dernier. Plus qu'un point de vente, ce lieu devient une destination à vivre pour les gamers, collectionneurs et fans de culture pop : un espace où l'on essaie, découvre, échange -- et où la communauté se retrouve.

EBX : Un concept repensé pour les fans

Imaginé comme une destination immersive, le magasin réunit jeux vidéo, cartes à collectionner, objets de collection et accessoires dans un décor moderne axé sur la découverte, l'essai et la communauté. Au cœur de l'espace, EBX agit comme un pôle événementiel en magasin où des marques partenaires -- dont Nintendo, Pokémon et d'autres grands noms -- proposeront des activations exclusives, des démonstrations en direct, des mini-événements et des lancements en primeur.

« Ce nouvel emplacement est né de l'envie de faire revivre une marque et une expérience unique. Notre objectif est de transformer chaque visite en moment fort, et non seulement en séance de magasinage. » déclare Stephan Tétrault, président et chef de la direction de GameStop Canada. « Ce nouveau magasin incarne notre vision : créer un lieu où les passionnés se rassemblent, découvrent et vivent leur passion comme jamais auparavant. »

L'ouverture en bref

Le nouveau magasin ouvrira ses portes au public le jeudi 16 octobre dès midi aux Cours Mont-Royal, situées au 1455 rue Peel, Montréal. Lors de cette journée, les visiteurs peuvent s'attendre à des activations spéciales, des cadeaux exclusifs pour les premiers arrivés et des offres de lancement.

À PROPOS DE EB GAMES CANADA

Avec plus de 185 magasins à travers le Canada, EB Games est le leader du marché dans les jeux vidéo et les jouets et objets de collection liés à la culture pop. Fier spécialiste communautaire, l'équipe d'EB Games est animée par la passion et un engagement sans faille à offrir une expérience unique en matière de produits et de services à ses clients.

SOURCE EB Games Canada

Pour plus d'informations ou coordonner une entrevue avec Stephan Tétrault, veuillez communiquer avec Janie Boursier | 438-863-9144 | [email protected]