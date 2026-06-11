Eastlink élargit ses services Internet à certaines collectivités du Canada atlantique

HALIFAX, NS, le 11 juin 2026 /CNW/ - Eastlink a annoncé aujourd'hui qu'elle offre maintenant des services Internet dans certaines collectivités du Nouveau-Brunswick et de Terre-Neuve-et-Labrador. Ces collectivités comprennent Moncton, Fredericton, Saint John, Miramichi, Tracadie et Bathurst au Nouveau-Brunswick et St. John's.

« Nous sommes heureux d'offrir plus de choix et de concurrence à un plus grand nombre de collectivités, ainsi que les avantages clés qui nous distinguent de nos concurrents, a déclaré Jeff Gillham, chef de la direction d'Eastlink. Cela comprend notre forte présence locale en magasin, des offres groupées Internet et Mobile à forte valeur ajoutée et le service exceptionnel auquel nos clients s'attendent de notre part. »

M. Gillham a souligné que cette expansion reflète la stratégie de croissance globale d'Eastlink visant à faire évoluer la façon et les lieux où elle exerce ses activités afin de joindre plus de Canadiens, en particulier dans les régions où l'entreprise n'a pas encore sa propre infrastructure de réseau.

« Le cadre réglementaire actuel des services de gros nous a amenés à envisager différentes façons d'élargir notre empreinte de services lorsque l'investissement dans la construction de nouveaux réseaux n'est plus viable. Cela comprend l'accès aux réseaux des principaux fournisseurs de services de télécommunications canadiens dans les régions où nous n'avons pas le nôtre, afin que nous puissions connecter plus de Canadiens aux excellents produits et à l'expérience client de pointe que nous offrons dans des milliers d'autres collectivités », a-t-il déclaré.

Les services élargis d'Eastlink dans ces collectivités, où l'entreprise a construit son propre réseau mobile, proposeront plusieurs options de vitesse, son Wi-Fi phare propulsé par eero offrant une performance Internet améliorée, ainsi que la possibilité d'étendre la couverture Wi-Fi à l'ensemble du domicile et de combiner l'Internet avec les services mobiles.

Pour en savoir plus, visitez le site https://www.eastlink.ca/fr/'Internet-arrive/

À propos de Eastlink

Eastlink est une fière entreprise familiale canadienne de technologies et de communications. Propulsée par ses réseaux mobiles et de fibre optique de pointe et animée par un solide esprit entrepreneurial, Eastlink offre des services de communications de calibre mondial, notamment l'Internet haute vitesse, les services de mobilité, la télévision, la téléphonie et les services de données, à une clientèle résidentielle, d'affaires et du secteur public dans sept provinces canadiennes et aux Bermudes. Reconnue comme l'une des sociétés les mieux gérées au Canada, Eastlink diffuse, sur ses chaînes de télévision communautaires, des reportages locaux et régionaux qui mettent en lumière les gens, les lieux et les événements qui façonnent les collectivités qu'elle dessert.

SOURCE EastLink

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