Le détaillant montréalais ouvrira un nouveau concept phare au sein de ROYALMOUNT, la destination de style de vie fortement attendue en septembre 2024.

Chef de file dans la mode basée sur le style de vie, Dynamite ouvrira son plus grand magasin phare en 40 ans d'histoire, soit un établissement de plus de 8 000 pieds carrés. Ainsi, la marque confirme son engagement à offrir à ses clientes une expérience de magasinage axée sur le luxe.

Le nouveau magasin phare marque le début d'une nouvelle ère pour la marque, inspirée par l'évolution de ses clientes et leur désir d'avoir une garde-robe plus flexible qui permet une transition sans effort du matin au soir, des soupers en semaine aux brunchs du week-end, et pour tout autre événement entre les deux.

Dynamite s'orientera vers un style et une mode axés sur les dernières tendances, en proposant plus souvent à ses clientes de nouveaux styles spécialement sélectionnés. Cette nouvelle approche s'éloigne des vêtements de travail de type « 9 à 5 » auxquels les clientes ont été habituées au fil des ans.

MONTRÉAL, le 5 septembre 2024 /CNW/ - Dynamite, une importante marque de vêtements mode axés sur le style de vie pour femmes et filiale du Groupe Dynamite Inc. (GDI), est ravie d'annoncer l'ouverture officielle de son tout nouveau concept phare au sein du ROYALMOUNT, la plus récente destination de magasinage, de restauration et de divertissement de Montréal. Ce nouveau magasin symbolise une étape importante pour la marque patrimoniale et constituera l'expérience phare la plus considérable de ses 40 ans d'histoire, avec plus de 8 000 mètres carrés consacrés à la création d'une expérience de magasinage luxueuse. Cet espace de vente au détail des plus modernes représente une nouvelle vision pour la marque, reflétant l'évolution et l'engagement de Dynamite à répondre aux besoins en constante évolution des consommatrices d'aujourd'hui, à la fois modernes et occupées, aux multiples styles de vie.

Dynamites nouveau magasin phare Campagne Dynamite Automne 2024

« Le lancement de ROYALMOUNT constitue une période inspirante et passionnante pour la marque. Notre nouveau concept au sein de cet établissement nous permet d'offrir à nos clientes une expérience luxueuse de haut niveau. Il incarne parfaitement le Dynamite d'aujourd'hui, à mesure qu'il évolue en une véritable destination mode », a déclaré Stacie Beaver, Présidente et Chef de l'exploitation. « Nous avons eu l'honneur de servir nos clientes en tant que chef de file de la mode pendant des décennies, et nous sommes maintenant très fiers d'entamer ce nouveau chapitre avec elles. »

Le concept phare réinventé présentera des collections méticuleusement sélectionnées, des capsules exclusives et des stylistes sur place, offrant ainsi une expérience d'achat raffinée et personnalisée. L'un des points forts de ce magasin est l'innovation de ses cabines d'essayage, conçues pour offrir à chacune des clientes un service sur mesure et personnalisé. L'accent mis sur des expériences d'achat individuelles de qualité promet d'offrir aux clientes un tout autre niveau de joie et de satisfaction, ce qui correspond à la nouvelle norme d'excellence en matière de vente au détail qu'incarne ROYALMOUNT. D'ailleurs, ROYALMOUNT regroupera le plus grand nombre de magasins phares de luxe de la province.

La nouvelle vision de Dynamite s'avère également idéale pour attirer une nouvelle clientèle. La marque mise sur sa passion envers sa clientèle pour alimenter sa prochaine évolution. « Notre passion pour notre clientèle est au cœur de nos valeurs, et nous sommes inspirés chaque jour par les femmes qui donnent l'impression que rien n'est impossible, même lorsque tout ne se passe pas comme prévu », a ajouté Mme Beaver. La marque traduit cette inspiration en mettant l'accent sur une garde-robe et un style qui évoluent avec la femme, en passant facilement du jour à la nuit.

À PROPOS DE DYNAMITE

Dynamite est une marque montréalaise de vêtements pour femmes axés sur le style de vie qui conçoit et distribue des vêtements à l'avant-garde des tendances pour les femmes qui donnent l'impression que rien n'est impossible. La marque est reconnue pour ses tenues et son style de jour comme de nuit, offrant des pièces polyvalentes qui permettent à ses clientes de passer sans problème des soupers en semaine aux brunchs du week-end, et à tout autre moment entre les deux. Fondée en 1984 en tant que filiale du Groupe Dynamite Inc. (GDI), Dynamite propose actuellement des expériences de magasinage en boutique dans 93 magasins au Canada et aux États-Unis, ainsi qu'en ligne sur son site Web, www.DynamiteClothing.com

À PROPOS DE ROYALMOUNT

ROYALMOUNT est une nouvelle destination située au cœur des quartiers intermédiaires de Montréal où la connectivité, la créativité et la durabilité se rencontrent et forment un tout unique. On y trouvera plus de 170 détaillants, dont la plus grande concentration de magasins phares de luxe de la province, ainsi que 60 restaurants et attractions expérientielles. Conçu par la société de développement et de gestion immobilière Carbonleo, ROYALMOUNT proposera les meilleures marques, expériences et offres au marché québécois. D'une superficie totale de 824 000 mètres carrés, la première phase consistera en un complexe commercial de style de vie sur deux niveaux. Le quartier abritera également un parc linéaire surélevé de 3 kilomètres ainsi qu'un parc urbain de 1,8 acre.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur ROYALMOUNT, veuillez consulter le site Web suivant : www.royalmount.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2497010/Dynamite.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2497011/Dynamite.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2497012/Dynamite_Logo.jpg

SOURCE Dynamite

CONTACT : Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Jacee Scoular, Vice-présidente, Marketing, [email protected]