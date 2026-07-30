Dynamique annonce la réduction des frais de gestion de huit FNB actifs

TORONTO, le 30 juill. 2026 /CNW/ -- Dynamique annonce aujourd'hui une réduction des frais de gestion pour huit de ses fonds négociés en bourse (FNB) à gestion active, une initiative qui témoigne de son engagement à offrir aux investisseurs des solutions de placement concurrentielles.

Les réductions de frais, allant de 10 à 30 points de base, visent quatre FNB de titres à revenu fixe et quatre FNB d'actions.

« Dynamique est déterminée à offrir aux investisseurs des solutions de placement novatrices adaptées à leurs objectifs financiers, a déclaré Mark Brisley, chef de Dynamique. Ces réductions de frais font foi de notre volonté constante de maintenir la compétitivité de nos FNB à gestion active tout en répondant à l'évolution des besoins de notre clientèle. »

Il est prévu que les modifications suivantes aux frais de gestion entreront en vigueur vers le 1er août 2026.

FNB actif Dynamique Symbole boursier Frais de gestion actuels Frais de gestion réduits FNB de titres à revenu fixe FNB actif tactique d'obligations Dynamique DXB 0,50 % 0,30 % FNB actif d'obligations canadiennes Dynamique DXBC 0,40 % 0,30 % FNB actif d'obligations de sociétés américaines

de qualité Dynamique DXBU 0,45 % 0,35 % FNB actif d'obligations croisées Dynamique DXO 0,50 % 0,40 % FNB d'actions FNB actif international Dynamique DXIF 0,75 % 0,57 % FNB actif de services financiers mondiaux

Dynamique DXF 0,75 % 0,50 % FNB actif de sociétés américaines moyennes

Dynamique DXZ 0,75 % 0,50 % FNB actif marchés émergents Dynamique DXEM 0,80 % 0,50 %

Pour en savoir plus, consultez le site Web de Dynamique.

Les placements dans les fonds communs et les fonds négociés en bourse (FNB) peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d'investir. Les parts de fonds communs et de FNB ne sont pas garanties. Leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.

À propos de Dynamique

Dynamique est une division de Gestion d'actifs 1832 S.E.C. qui offre une vaste gamme de produits et de services en gestion de patrimoine, notamment des fonds communs, des FNB gérés activement, des fonds communs de placement alternatifs liquides, des solutions fondées sur des actifs privés et des solutions de placement pour le compte d'institutions et de particuliers ainsi que dans le cadre de programmes d'actifs gérés. Gestion d'actifs 1832 S.E.C. est une société en commandite dont le commandité est détenu en propriété exclusive par la Banque Scotia. DynamiqueMD est une marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence par Gestion d'actifs 1832 S.E.C.

© La Banque de Nouvelle-Écosse, 2026. Tous droits réservés.

Site Web : www.dynamique.ca | X : @DynamicFunds | LinkedIn : www.linkedin.com/company/dynamic-funds/

SOURCE Dynamique

PERSONNE-RESSOURCE : Médias : Claire Dawson, Communications, Gestion de patrimoine mondiale, Banque Scotia, Courriel : [email protected], Téléphone : 437 860-6599