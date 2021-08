MISSISSAUGA, ON, le 10 août 2021 /CNW/ - La société Dynabook Canada, anciennement Toshiba Client Solutions Canada, est heureuse d'annoncer qu'elle apporte son soutien à Conservation de la nature Canada (CNC). Cet organisme privé à but non lucratif est le chef de file en conservation des terres au Canada. Dynabook Canada fera un don en argent pour appuyer les efforts de CNC.

Depuis 1962, CNC et ses partenaires ont contribué à la protection de 14 millions d'hectares de grande valeur écologique, partout au pays. Ils collaborent ainsi à protéger les zones naturelles les plus vulnérables, de même que les espèces qui y vivent, par l'intermédiaire de programmes de recherche, d'acquisition de terrains et de gestion du territoire. Fière de soutenir ces initiatives, Dynabook Canada considère depuis longtemps la gestion responsable de l'environnement comme un des piliers de la marque Dynabook.

« Dynabook reconnaît qu'une entreprise de fabrication a la responsabilité d'atténuer l'impact environnemental de ses procédés et de ses produits », affirme Ralph Hyatt, président de Dynabook Canada. « En appuyant le CNC, nous voulons contribuer à la protection à long terme des territoires et des espèces animales et végétales fragilisés sur le plan environnemental au Canada. »

L'annonce de l'aide financière est accompagnée d'une autre nouvelle intéressante de Dynabook Canada, soit le lancement de ses derniers modèles de portables Portégé et Satellite Pro, élaborés tous deux selon une conception respectueuse de l'environnement.

Pour Dynabook, cette approche englobe une évaluation rigoureuse de toute décision liée à ses produits dans le but de réduire l'impact environnemental de ses activités, notamment en ce qui concerne :

la conception de produit : minimiser ou réduire la quantité de substances chimiques;

le conditionnement : réduire l'impact environnemental à l'aide de matériaux d'emballage recyclés ou moins nombreux;

l'utilisation du produit : favoriser l'économie d'énergie et des vies utiles plus longues;

la récupération du produit : concevoir le produit de manière à faciliter son recyclage ou sa réparation.

Dynabook s'engage à offrir des produits de manière responsable, sécuritaire et sensible à l'environnement. Pour en savoir plus sur l'engagement environnemental de Dynabook, visitez https://ca.dynabook.com/DBC/company/environmental-commitment

Pour en savoir plus sur Conservation de la nature Canada, visitez

www.natureconservancy.ca/fr

