Une technologie canadienne pour le traitement des infections pulmonaires et la réhabilitation post-COVID-19

MONTRÉAL, le 1er juin 2021 /CNW Telbec/ - Dymedso inc. (« Dymedso »), une entreprise montréalaise œuvrant dans le domaine des technologies médicales, est fière d'annoncer que l'Hôpital Grace de Toronto pourra désormais compter sur 29 nouveaux appareils de pointes utilisant les ondes acoustiques pour le traitement des infections pulmonaires et pour la réhabilitation post-COVID-19.

Devant la hausse fulgurante des hospitalisations reliées à la COVID-19 dans les hôpitaux ontariens, le ministère de l'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) a confirmé l'achat de 29 appareils appelés Frequencer® qui seront déployés dès cette semaine en renfort à l'Hôpital Grace afin de réduire la pression sur cet établissement névralgique du système de santé ontarien. L'appareil à la fine pointe de la technologie a été implanté avec succès dans les hôpitaux du Québec depuis décembre dernier, et a démontré des résultats fort prometteurs pour le traitement des patients aux soins intensifs et dans la réhabilitation post-COVID-19 des patients plus sévèrement atteints.

« En tant qu'établissement de réadaptation spécialisé dans le traitement des maladies respiratoires, le Frequencer améliorera l'élimination des sécrétions en toute sécurité grâce à sa technologie de pointe. Cliniquement, il permet l'expectoration des sécrétions et une meilleure récupération pour le patient. Cela implique une réadaptation plus rapide et une diminution de la durée des hospitalisations, contribuant du même coup à offrir une qualité de soins exceptionnelle aux patients », déclare Jake Tran, président et chef de la direction du Salvation Army Toronto Grace Health Centre.

« Les avancées cliniques démontrent que les traitements non-intrusifs, tels que le traitement par ondes acoustiques utilisé par le Frequencer, augmentent le taux de succès médical et réduisent significativement les risques de complications chez les patients », souligne le Dr Simon Phaneuf, médecin urgentologue et directeur médical chez Dymedso. « Ce traitement efficace et sécuritaire permet non seulement de sauver des vies, mais aussi de traiter les patients de façon préventive, avant que leur état ne se dégrade et nécessite une hospitalisation aux soins intensifs, évitant ainsi des coûts importants pour le système de santé », ajoute-t-il.

Entièrement développé au Canada, le Frequencer® utilise les ondes acoustiques pour dégager les voies respiratoires et favoriser le drainage bronchique, agissant à la fois sur les poumons et sur les voies respiratoires où s'accumulent les sécrétions. Cette forme de physiothérapie pulmonaire offre une solution non invasive aux patients de tout âge souffrant de problèmes respiratoires associés à une accumulation de sécrétions dans les poumons, dont les infections reliées à la COVID-19. L'appareil permet un traitement préventif et ciblé des régions des poumons les plus touchées, réduisant ainsi le risque de complications.

L'appareil a été conçu pour être utilisé à domicile et dans les différents milieux de soins, que ce soit dans les centres hospitaliers, les centres d'hébergement de soins de longue durée, les résidences privées pour aînés ou les centres de réadaptation.

Les résultats préliminaires d'une étude clinique menée dans trois hôpitaux du Québec démontrent que le Frequencer® peut améliorer de manière significative l'état clinique des patients présentant des symptômes de pneumonie, une condition souvent associée aux complications reliées à la COVID-19. L'étude démontre aussi que les cliniciens pensent que le Frequencer® pourrait réduire le nombre d'admission aux soins intensifs, diminuer la durée des hospitalisations et améliorer l'efficacité des soins offerts aux patients.

Ce partenariat avec ISED Canada s'inscrit dans une volonté de Dymedso d'étendre l'utilisation du Frequencer® à plusieurs établissements de santé au Canada, en plus de poursuivre son déploiement à l'international. 775 appareils ont été vendues dans 53 pays, dont dans plusieurs centres hospitaliers universitaires de renommée mondiale en Californie, en Europe et au Koweït.

À propos de Dymedso

Dymedso, une entreprise canadienne, est pionnière dans l'utilisation des ondes acoustiques à de basses fréquences pour traiter les patients atteints de maladies respiratoires. Elle a été fondée à partir de l'invention de Louis Plante, un patient atteint de fibrose kystique. Dymedso est certifiée ISO 13485 pour la fabrication d'instruments médicaux. Le Frequencer® est approuvé par Santé Canada (SC) et la U.S. Food and Drug Administration (FDA). Dymedso détient également le marquage CE pour l'Europe.

