TORONTO et PARK CITY, Utah, 9 février 2026 /CNW/ - DW Healthcare Partners (« DWHP »), une société de capital-investissement axée sur les soins de santé, annonce aujourd'hui six promotions.

« Nous sommes heureux de mettre à l'honneur les accomplissements et le dévouement de ces employés. Nous sommes incroyablement fiers de la culture que nous avons bâtie au sein de l'entreprise et nous nous réjouissons du succès de nos employés dévoués », déclare Andrew Carragher, associé directeur.

Liz Null promue vice-présidente principale, développement commerciale

Liz a rejoint DW Healthcare Partners en décembre 2003 et est la pierre angulaire du cabinet depuis plus de deux décennies. Elle a mis sur pied le département Deal Sourcing et est souvent le premier point de contact aux côté des fondateurs et des chefs de direction. Elle a une personnalité exubérante et contagieuse qui a permis au cabinet de tisser des liens avec de nombreuses entreprises de premier plan. La firme est reconnaissante de son dévouement et de son énergie sans limite.

Brody Wong promu vice-président

Depuis son arrivée au sein de DW Healthcare Partners en juillet 2021, Brody a joué un rôle important à toutes les étapes du processus d'investissement en tant que membre de l'équipe d'investissement. Avant DWHP, il a acquis de l'expérience chez 123Dentist et CPP Investments. Brody est diplômé d'un baccalauréat en commerce avec distinction de l'Université de la Colombie-Britannique.

Bryce Johnson promu au poste de directeur, développement commercial

Bryce a rejoint DW Healthcare Partners en mai 2022 et a joué un rôle déterminant dans l'avancement des initiatives de sourçage et de création d'opportunités de l'entreprise. Avant d'intégrer DWHP, il a jeté les bases des services financiers à la Banque Canadienne Impériale de Commerce et à la Banque de Montréal. Il est titulaire d'un baccalauréat spécialisé en administration d'entreprise de l'Université Wilfrid Laurier.

Colin Chylinski promu au poste d'associé principal

Depuis qu'il s'est joint à DW Healthcare Partners en septembre 2022, Colin a soutenu les activités d'investissement du cabinet grâce à des analyses et à une exécution réfléchies. Avant de rejoindre DWHP, il a acquis de l'expérience chez PSP Investments. Colin est titulaire d'un baccalauréat spécialisé en commerce de l'Université McMaster.

Lauren Kaminker promue au poste d'associée

Lauren s'est jointe à DW Healthcare Partners en août 2023 et a depuis joué un rôle clé dans les efforts d'investissement du cabinet. Avant de se joindre à DWHP, elle a acquis de l'expérience chez Deloitte Ltd., Les Compagnies Loblaw Limitée et Frontwater Capital. Elle est titulaire d'un baccalauréat en sciences de l'ingénierie et d'un diplôme spécialisé en administration des affaires de la Ivey School of Business de l'Université Western Ontario.

Christina Boyle promue au poste de gestionnaire de la conformité

Une culture de conformité est essentielle à l'approche de DW Healthcare Partners. Christina met à profit son expérience en conformité, ainsi que ses ressources technologiques et éducatives, pour soutenir la croissance de l'entreprise et mettre en œuvre des politiques et des procédures pour maintenir la conformité à un contexte réglementaire en évolution. Le cabinet remercie Christina pour son dévouement continu et son engagement envers l'excellence.

À propos de DW Healthcare Partners

DW Healthcare Partners est une société de capital-investissement axée exclusivement sur le secteur de la santé. Au 31 décembre 2025, l'entreprise gérait six fonds et plus de 2,7 milliards de dollars d'actifs. DW Healthcare Partners est dirigé une équipe chevronnée qui cumule plus de 155 ans d'expérience combinée dans le secteur des soins de santé et l'investissement. L'entreprise fournit des capitaux, une orientation stratégique et un soutien à l'acquisition pour aider les entreprises en phase intermédiaire à se développer et à se mettre à l'échelle. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter : www.dwhp.com.

