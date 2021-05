Duuo s'associe à Farmers' Markets Ontario

TORONTO, le 4 mai 2021 /CNW/ - Le distributeur d'assurance en ligne Duuo fait équipe avec Farmers' Markets Ontario (FMO) pour offrir à ses membres-fournisseurs des produits d'assurance sur demande uniques, flexibles et abordables.

En partenariat avec FMO, Duuo a conçu trois options d'assurance uniques qui permettent aux membres-fournisseurs de bénéficier d'une protection sur demande correspondant à leurs besoins. Qu'ils choisissent une assurance journalière ou saisonnière, les membres-fournisseurs disposeront d'une période de six mois pour utiliser la protection choisie, peu importe l'événement ou son emplacement.

« Les fournisseurs avaient grandement besoin de ces solutions », affirme Catherine Clarke, directrice générale de FMO. « L'absence de polices d'assurance de la responsabilité civile abordables est un frein pour les agriculteurs et les petites entreprises qui souhaitent vendre leurs produits dans des marchés fermiers. Notre partenariat avec Duuo permet de lever ce frein en offrant de l'assurance sur demande en ligne à des prix avantageux. Nous verrons ainsi plus de fournisseurs dans les marchés, et c'est une bonne chose! »

Duuo, qui fait partie du groupe de sociétés Co-operators, offre des produits d'assurance fournisseur depuis le printemps 2020. Et comme pour tous les autres produits offerts sur le site Web de Duuo, les fournisseurs peuvent souscrire une assurance en quelques clics seulement. Avec une telle assurance, les membres-fournisseurs de FMO auront l'esprit tranquille, sachant qu'ils sont couverts si quelque chose tourne mal pendant qu'ils offrent leurs produits dans un marché.

« Nous avons conçu notre assurance fournisseur dans le but d'offrir aux fournisseurs canadiens une protection abordable pouvant être souscrite facilement en ligne », affirme Sunni Shannon, responsable du succès des partenaires chez Duuo. « C'est pour cette raison que nous sommes si heureux de collaborer avec FMO, pour offrir à leurs membres-fournisseurs des solutions d'assurance flexibles sur lesquelles ils pourront compter lorsqu'ils présenteront le fruit de leur travail dans les marchés. »

Duuo facilite la vie des organisateurs d'événements de partout au pays grâce à des outils de suivi des certificats d'assurance et des notifications automatiques, et en proposant à leurs fournisseurs des protections flexibles et abordables. Pour en savoir plus sur un éventuel partenariat avec Duuo pour une conférence, une foire artisanale ou un marché fermier, visitez leur site Web ici.

À propos de Duuo

Duuo a été créée par Co-operators, une compagnie d'assurance canadienne fondée en 1945 par un petit groupe d'agriculteurs et de pionniers du mouvement social qui trouvaient que les compagnies d'assurance traditionnelles ne répondaient pas à leurs besoins uniques. Duuo conserve cet esprit, mais version 21e siècle. Depuis la fin de 2018, Duuo se consacre à la création de nouvelles solutions d'assurance sur demande pour répondre aux besoins changeants des gens qui vivent et travaillent à l'ère d'une économie numérique novatrice à évolution rapide.

