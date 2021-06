DUPIXENT MD est le seul médicament biologique approuvé par Santé Canada pour traiter la dermatite atopique modérée à sévère.

est le seul médicament biologique approuvé par Santé pour traiter la dermatite atopique modérée à sévère. Le remboursement par le régime public de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) s'appliquera désormais aux Canadiens âgés de 12 ans et plus lorsque ceux-ci répondent à des critères précis.

MISSISSAUGA, ON, le 1er juin 2021 /CNW/ - Sanofi Canada est très ravie d'annoncer que Québec a décidé d'élargir les critères d'admissibilité au remboursement de DUPIXENTMD (dupilumab injectable). En effet, DUPIXENTMD figure maintenant à la Liste de médicaments remboursés de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) pour les Canadiens âgés de 12 ans et plus chez qui la maladie n'est pas adéquatement contrôlée par des traitements topiques sous ordonnance ou quand ces traitements ne sont pas appropriés. Les critères précis pour le remboursement peuvent être consultés sur le site Web de la RAMQ.

« Je tiens à remercier la Régie de l'assurance maladie du Québec pour son partenariat visant à élargir les critères d'admissibilité au remboursement de DUPIXENTMD sur sa Liste des médicaments provinciale pour inclure la population adolescente du Québec atteinte de dermatite atopique, a déclaré Marissa Poole, chef nationale de Sanofi Canada et directrice générale de Sanofi Genzyme Canada. Dans sa forme modérée à sévère, la dermatite atopique peut être une maladie dévastatrice et avoir des répercussions significatives sur les adolescents. Nous soutenons l'élargissement de la couverture et l'accès rapide pour atteindre un groupe démographique plus jeune. Ainsi, nous pourrons les aider à maîtriser cette maladie chronique, souvent gravement débilitante, qui bouleverse la vie, et à obtenir un soulagement. »

La dermatite atopique, la forme la plus commune d'eczéma, est une maladie inflammatoire qui se caractérise par une peau sèche ainsi que par des démangeaisons cutanées. Dans sa forme modérée à sévère, elle est caractérisée par des éruptions cutanées qui peuvent couvrir une grande partie de la surface corporelle et s'accompagner de démangeaisons intenses et persistantes, de lésions cutanées et d'une sécheresse de la peau, de craquelures, de rougeurs ou de plaques brunes, de formation de croûtes et de suintementi. Lorsqu'elle est inadéquatement contrôlée, la dermatite atopique peut avoir des répercussions physiques, émotionnelles et psychosociales qui provoquent des troubles du sommeil, des symptômes d'anxiété et de dépression ainsi qu'un sentiment d'isolementii.

« Les signes et symptômes affectant les jeunes patient(e)s atteint(e)s de dermatite atopique modérée à sévère ont un fort impact sur leur qualité de vie et celle de leur famille, souvent plus difficiles à supporter dans ce groupe d'âge », explique Dre Danielle Marcoux, professeure clinique à l'Université de Montréal et au Centre Hospitalier Universitaire Sainte-Justine, Département de pédiatrie, division de dermatologie. « L'accès à un traitement qui s'attaque spécifiquement à la cause sous-jacente de cette maladie est une étape positive pour aider de jeunes Québécois(es) affecté(e)s par une dermite atopique modérée à sévère. »

À propos de DUPIXENTMD

DUPIXENTMD est un anticorps monoclonal recombinant entièrement humain qui inhibe la signalisation des protéines interleukine-4 (IL-4) et interleukine-13 (IL-13) et qui n'est pas un immunosuppresseur. Les données provenant des essais cliniques sur DUPIXENTMD ont montré que les protéines IL-4 et IL-13 sont des composantes clés et centrales de l'inflammation de type 2, qui joue un rôle majeur dans la dermatite atopiqueiii.

Depuis son approbation initiale en 2017, DUPIXENTMD demeure le seul médicament biologique approuvé par Santé Canada dans le traitement des patients âgés de six ans et plus atteints de dermatite atopique modérée à sévère chez qui la maladie n'est pas adéquatement contrôlée par des traitements topiques sous ordonnance ou quand ces traitements ne sont pas appropriés. DUPIXENTMD est également approuvé au Canada pour le traitement des patients adultes atteints d'une rhinosinusite chronique sévère avec polypes nasaux (RSC-PN) et pour le traitement de l'asthme sévère chez les patients âgés de 12 ans et plusiv.

DUPIXENTMD est développé conjointement par Sanofi et Regeneron dans le cadre d'un accord de collaboration mondiale.

À propos de Sanofi

La vocation de Sanofi consiste à accompagner les personnes qui doivent composer avec des problèmes de santé. En tant que société biopharmaceutique multinationale spécialisée dans la santé humaine, nous prévenons les maladies grâce à nos vaccins et proposons des traitements novateurs en vue de combattre la douleur et d'apaiser les souffrances. Nous accompagnons tant les personnes atteintes de maladies rares que les millions de patients qui doivent composer avec des affections chroniques à long terme.

Avec plus de 100 000 collaborateurs dans 100 pays, Sanofi transforme l'innovation scientifique en solutions de santé partout dans le monde.

Au Canada, Sanofi emploie environ 2 000 personnes. En 2018, nous avons investi plus de 127 millions de dollars dans des projets de recherche et développement au Canada, créant ainsi des emplois, des occasions d'affaires et des possibilités d'un océan à l'autre.

Suivez-nous sur Twitter @SanofiCanada et sur YouTube.

Sanofi, donner toute sa force à la vie.

Références

______________________ i Mount Sinai. Patient Care Atopic Dermatitis. En ligne : http://www.mountsinai.org/patient-care/health-library/diseases-and-conditions/atopic-dermatitis#risk. Consulté le 15 avril 2021. ii Société canadienne de l'eczéma. Rapport sur la qualité de vie associée à la dermatite atopique. En ligne : https://eczemahelp.ca/wp-content/uploads/2019/02/SCE_Rapport-Qualit%C3%A9-de-Vie_Nov-2017.pdf. Consulté le 15 avril 2021. iii Monographie canadienne de DUPIXENTMD. 22 février 2021. iv Monographie canadienne de DUPIXENTMD. 22 février 2021.

SOURCE Sanofi Canada

Renseignements: Relations avec les médias: Marissa Smith, Tél. : 1 416 892-2158, [email protected]