Recommandation appuyée par de multiples essais cliniques ayant démontré une fréquence réduite des exacerbations de l'asthme par rapport au placebo, et une réduction du besoin en corticostéroïdes oraux chez les patients nécessitant une corticothérapie orale.

DUPIXENTMD est le seul médicament biologique approuvé au Canada pour le traitement de l'asthme sévère de type 2/de phénotype éosinophilique ou nécessitant une corticothérapie orale.

MISSISSAUGA, ON, le 22 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Sanofi Canada a le plaisir d'annoncer que l'Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé (ACMTS) et l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS) ont émis des recommandations positives pour le remboursement de DUPIXENTMD (dupilumab injectable) pour le traitement de l'asthme sévère et de l'asthme nécessitant une corticothérapie orale et lorsque certaines conditions sont satisfaites. Tous les détails sur les critères de remboursement recommandés sont disponibles sur les sites Web de l'ACMTS et de l'INESSS.

« Les recommandations positives de l'ACMTS et de l'INESSS apportent de l'optimisme aux nombreux Canadiens dont l'asthme sévère est insensible aux traitements actuels et qui ont besoin de nouvelles options pour gérer efficacement leur maladie », explique Marissa Poole, chef de pays, Sanofi Canada et directrice générale, Sanofi Genzyme Canada. « L'asthme sévère non maîtrisé peut avoir un impact dévastateur sur les patients. L'amélioration de l'accès aux options thérapeutiques nécessaires comme DUPIXENTMD est une étape critique pour aider les patients à mieux prendre en charge leur maladie et améliorer leur qualité de vie. »

DUPIXENTMD est un anticorps monoclonal entièrement humain qui inhibe la signalisation des voies de l'interleukine-4 (IL-4) et de l'interleukine-13 (IL-13)1 et n'est pas un immunosuppresseur. Les données des essais cliniques sur DUPIXENTMD ont révélé que l'IL-4 et l'IL-13 sont des facteurs clés et centraux de l'inflammation de type 2, laquelle joue un rôle important dans l'asthme sévère, la dermatite atopique et la rhinosinusite chronique avec polypes nasaux (RSC-PN).

« Malgré sa prévalence, de nombreux Canadiens continuent à avoir du mal à gérer efficacement leur asthme sévère », explique le Dr Philippe Bégin, professeur agrégé, département de médecine, Université de Montréal et directeur, Clinique d'immunothérapie orale (CITO), CHU Sainte-Justine. « L'augmentation de l'accès aux options thérapeutiques comme DUPIXENTMD offre plus d'occasions d'aider ces patients à traiter la cause sous-jacente de leur maladie et à personnaliser le traitement. »

L'asthme est une maladie chronique causée par un gonflement et une inflammation des voies respiratoires, de la muqueuse et du resserrement des muscles autour des voies respiratoires, qui bloquent le flux d'air dans les poumons2. Les personnes souffrant d'asthme sévère présentent des difficultés à respirer, une toux et une respiration sifflante. Elles sont à risque de crises d'asthme potentiellement mortelles pouvant nécessiter des visites en salle d'urgence ou une hospitalisation3 4. Alors que certaines personnes souffrant d'asthme sévère peuvent prendre en charge leurs symptômes avec des corticostéroïdes oraux, d'autres ne peuvent pas le maîtriser malgré les traitements offerts.

À propos de DUPIXENTMD

Depuis son approbation initiale en 2017, DUPIXENTMD reste le seul médicament biologique approuvé par Santé Canada pour le traitement des patients âgés de 6 ans ou plus atteints de dermatite atopique modérée à sévère chez qui la maladie n'est pas adéquatement contrôlée par des traitements topiques sous ordonnance ou quand ces traitements ne sont pas appropriés. DUPIXENTMD est également approuvé au Canada pour le traitement des patients adultes atteints de RSC-PN sévère et pour le traitement de l'asthme sévère chez les patients âgés de 12 ans et plus5.

DUPIXENTMD est développé conjointement par Sanofi et Regeneron dans le cadre d'un accord de collaboration international.

À propos de Sanofi

Sanofi se consacre à aider les personnes à faire face à leurs défis touchant la santé. Nous sommes une entreprise biopharmaceutique mondiale se concentrant sur la santé humaine. Nous prévenons les maladies avec des vaccins et fournissons des traitements novateurs pour combattre la douleur et alléger la souffrance. Nous sommes solidaires du petit nombre de personnes souffrant de maladies rares et des millions de personnes vivant avec des maladies chroniques à long terme.

Comptant plus de 100 000 personnes dans 100 pays, Sanofi transforme l'innovation scientifique en solutions de soins de santé partout au monde.

Les entités Sanofi au Canada emploient environ 2 000 personnes. En 2018, nous avons investi plus de 127 millions de dollars en R et D au Canada, stimulant la création d'emplois, les échanges commerciaux et les possibilités d'affaires à l'échelle du pays.

Références

