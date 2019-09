Dunton Rainville célèbre 65 ans de passion !

Pour Me Rainville, c'est grâce à ses valeurs fondamentales, à la fidélisation de la clientèle, à un développement d'affaires soutenu et à une gestion responsable que Dunton Rainville a réussi à maintenir le cap pour s'assurer d'un positionnement enviable.

« Depuis 65 ans, le client est au cœur des préoccupations de chacun des membres du cabinet, dans le respect d'une tradition de qualité, de dévouement et de compétence. Nous accordons à tous nos clients, individus comme entreprises ou institutions, une attention particulière de tous les instants en leur offrant des solutions juridiques optimales, créatives et à un prix concurrentiel, en phase avec leurs besoins », ajoute-t-il.

Le président est aussi d'avis que c'est grâce à une équipe de professionnels hautement qualifiés et animés du désir de contribuer au succès de leurs clients, que le cabinet a été en mesure de relever les nombreux défis auxquels il a été confronté depuis 65 ans.

La force de leur passion et l'engagement indéfectible de chacun des membres du cabinet ont depuis toujours, selon lui, constitué le moteur de leur performance. « Nous avons toujours misé sur des gens de talent et des gens de cœur. Nos prédécesseurs furent de grands juristes. Leur vision stratégique de l'avenir a été déterminante pour notre réussite et ils ont su assurer à Dunton Rainville une réputation enviable dans le milieu juridique ».

« Nous avons la ferme intention de poursuivre notre expansion dans la même voie en continuant à privilégier la proximité avec le client. Notre objectif est de maintenir le positionnement du cabinet en tête de liste des cabinets québécois et notre engagement envers nos clients et les communautés où nous œuvrons. Nous sommes confiants qu'avec l'appui de nos clients et de chaque membre de notre équipe, nous y arriverons », a-t-il conclu.

À propos de Dunton Rainville :

Dunton Rainville S.E.N.C.R.L. est un cabinet regroupant 225 personnes, dont une centaine d'avocats, notaires et conseillers en relations de travail réparties entre les bureaux de Montréal, Laval, Longueuil, Joliette, Saint-Jérôme et Saint-Jean-sur-Richelieu. Nos professionnels possèdent une expertise de pointe et le cabinet agit dans tous les domaines requérant des services juridiques, plus particulièrement en affaires commerciales, bancaires et immobilières, droit du travail, de l'emploi et immigration, droit public, municipal, scolaire et de la santé, ainsi que droit civil, assurances, construction et familial. Dunton Rainville est membre du réseau mondial de cabinets d'avocats de premier plan SCG Legal.

