La Ville d'Edmonton confie à GTR Turf le remplacement de la surface du Stade Commonwealth avant la saison 2026 des Elks d'Edmonton.

ST-COLOMBAN, QC, le 21 oct. 2025 /CNW/ - La Ville d'Edmonton a octroyé à GTR Turf, chef de file canadien du gazon synthétique depuis plus de 20 ans, un contrat de plus de 2 millions de dollars pour le remplacement de la surface de jeu du Stade Commonwealth ainsi que du Field House du Commonwealth Community Recreation Centre.

Initialement installée par GTR Turf en 2015, la surface actuelle a offert une décennie de performance et de durabilité remarquables. Ce nouveau mandat marque la continuité d'un partenariat de confiance entre la Ville d'Edmonton et GTR Turf, qui collaborent à nouveau pour doter la métropole albertaine d'un terrain plus performant, plus durable et plus sécuritaire.

Le nouveau système de gazon intégrera une technologie hybride alliant des fibres Monofilament et Slit Film, spécialement conçues pour reproduire la sensation, la souplesse et la résistance du gazon naturel. Cette surface offrira une meilleure performance sportive, une plus grande sécurité pour les athlètes et un rendu visuel supérieur à la télévision grâce à sa technologie anti-reflets, garantissant une apparence plus naturelle à l'écran.

Ce même système de gazon est utilisé au Stade TELUS de l'Université Laval à Québec, reconnu comme le meilleur terrain de football du circuit U Sports, une référence nationale en matière de performance et de qualité de surface.

Les travaux de retrait de la surface synthétique actuelle débuteront à la première semaine de novembre 2025, suivis de l'installation du nouveau système en vue de la saison 2026 des Edmonton Elks. Le projet est réalisé en collaboration avec Vision Sports Design (Canada) et Wilco Contractors Northwest Inc., des partenaires de longue date de GTR Turf, assurant une exécution de haut niveau à chaque étape.

Le nouveau gazon synthétique respectera les certifications internationales FIFA Quality Pro et World Rugby, garantissant une surface de jeu conforme aux plus hauts standards de performance et de sécurité.

« Nous sommes honorés de poursuivre notre partenariat avec la Ville d'Edmonton pour moderniser une installation aussi emblématique que le Stade Commonwealth. Ce projet illustre la force du savoir-faire canadien et notre engagement à repousser les limites de la performance et de la durabilité », déclare Luc Rochon, Président et Directeur Général de GTR Turf. « Après le succès du Stade TELUS à Québec, nous sommes fiers d'offrir à Edmonton une surface de jeu de calibre international qui inspirera la prochaine génération d'athlètes. »

À propos de GTR Turf

Depuis plus de deux décennies, GTR Turf est un chef de file canadien dans la conception, la fabrication, l'installation et l'entretien de surfaces de gazon synthétique de haute performance. Reconnue pour son expertise technique, son innovation et la qualité de ses installations, l'entreprise équipe plusieurs des stades et centres sportifs les plus prestigieux du pays.

