OTTAWA, ON, le 29 avril 2024 /CNW/ - Le règlement obligeant les fabricants de tabac à imprimer des mises en garde sanitaires sur chaque cigarette individuelle entre en vigueur. À compter de demain, mardi 30 avril, ces avertissements devront se retrouver sur chaque cigarette de grand format (King Size) produite, une première mondiale. Les détaillants auront trois mois supplémentaires, jusqu'au 31 juillet, pour s'assurer que les cigarettes qu'ils vendent sont conformes.

Six mises en garde, imprimées sur chaque cigarette dans les deux langues officielles, seront utilisées en rotation :

Du poison dans chaque bouffée

La cigarette endommage vos organes

La cigarette cause le cancer

La fumée du tabac nuit aux enfants

La cigarette cause l'impuissance

La cigarette cause la leucémie

« Des mises en garde sanitaires apposées directement sur chaque cigarette individuelle est quelque chose de nouveau, de sans précédent, et il sera impossible de ne pas les voir, explique Rob Cunningham, analyste principal des politiques à la Société canadienne du cancer. Ces nouvelles mises en garde seront visibles à chaque cigarette fumée, chaque bouffée, durant toutes les pauses cigarette. Les jeunes qui flirtent avec le tabac en empruntant une cigarette vont aussi les voir. Ces avertissements vont réduire le tabagisme et l'attrait de la cigarette et permettront ainsi de prévenir le cancer et d'autres maladies. »

Deux séries qui comprennent six mises en garde chacune sont prévues en rotation. Les séries de mises en garde entreront d'abord en vigueur pour les cigarettes de grand format (83-85 mm) le 30 avril 2024. Il s'agit du format le plus vendu au Canada (69 % du marché canadien en 2021) et il est aussi le format international régulier. Pour les cigarettes de format régulier (70-73 mm), la réglementation entrera en vigueur le 31 janvier 2025 pour les fabricants et le 30 avril 2025 pour les détaillants.

Le nouveau Règlement sur l'apparence, l'emballage et l'étiquetage des produits du tabac a été rendu public le 31 mai 2023. Il prévoyait également de renouveler les messages qui figurent sur les emballages de produits de tabac au 31 janvier dernier. Quatorze nouvelles étiquettes de mises en garde sont maintenant en circulation. Les fabricants de tabac ont cependant bénéficié d'une période de transition plus longue pour apposer les mises en garde directement sur les cigarettes.

Cent trente-huit pays ou territoires ont emboîté le pas au Canada et apposent maintenant des avertissements avec photos sur les emballages de cigarettes, s'inspirant ainsi du précédent établi en 2001. On peut s'attendre à ce que le même phénomène se produise avec les mises en garde imprimées directement sur les cigarettes. Déjà, l'Australie a annoncé qu'elle allait de l'avant.

La consommation de tabac est la principale cause évitable de maladie et de décès au Canada, entraînant chaque année le décès de 46 000 personnes, dont 30 % de tous les décès liés au cancer au pays. Selon les données de 2022, il y aurait toujours 3,8 millions de personnes qui fument au Canada, soit 12 % de la population de 12 ans et plus. Un travail colossal reste encore à faire pour atteindre l'objectif visant à réduire l'incidence du tabagisme au Canada sous les 5 % d'ici 2035.

